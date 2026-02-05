Son muy pocos los futbolistas que jugaron en los tres clubes grandes del fútbol chileno y Rodolfo Moya fue el quinto en lograrlo. Conconino de nacimiento, el otrora delantero de Everton, Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo Colo contestó el llamado de RedGol.

Y repasó su carrera de futbolista, que complementó con el título de publicista que sacó cuando formaba parte del plantel del Cacique. Desde su tierra natal, Moyita contestó el llamado de RedGol para saber de su presente. “Este año me matriculé para estudiar derecho”, reveló el ex seleccionado chileno.

“A lo mejor no gané tanta plata en el fútbol. Fui ordenado, estudié cuando jugaba. Me titulé cuando estaba en Colo Colo. Llegué a la selección con Bielsa en 3° año de universidad. Me preocupé del momento y del mañana, creo que es una de las buenas cosas que he tenido”, le contó Rodolfo Moya a Paulo Flores.

Rodolfo Moya fue campeón dos veces con Colo Colo. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

¿Qué le dijo Bielsa ante eso?

Me acuerdo que la primera vez, cuando fue la concentración y entrenábamos frente al aeropuerto. Nos quedábamos en el hotel ahí cerca. Hablé con él, me dijo que ya sabía que estudiaba. Quise pedirle permiso por la etapa de pruebas, me dijo que siguiera haciendo mi vida. Terminaba el entrenamiento y me iba al DUOC de Américo Vespucio y volvía. Siempre me dejaban comida, casi nunca tenía la cena con los muchachos. Raúl Toro, Bielsa, el Bichi Borghi y todos los técnicos de Colo Colo me daban permiso.

Roberto Gutiérrez y Rodolfo Moya antes de un amistoso contra Haití. (Photosport).

¿Por qué eligió el fútbol?

Siempre me gustó. De chiquitito me sacaron de un campeonato infantil. Everton me llevó, Julio Núñez me descubrió y Domingo Sorace también me ayudó. Era bueno para todos los deportes. La primera vez que ganamos las Olimpiadas escolares de Con Con saqué como 5 medallas de oro en fútbol, atletismo, salto largo. Con 13 años destaqué mucho en el deporte. Pero en el fútbol era donde más destacaba. Siempre fui rápido, cuando corría los 100 metros era rapidísimo.

¿En su familia eran buenos para la pelota?

Todos son buenos para el fútbol en la casa. Mis hermanos jugaban bien. El Chago (hermano mayor) hizo cadetes. Con él me iba a entrenar. Era larga la tirada.

¿Quién era su ídolo?

Tenía 13 años, cuando era chico teníamos acceso a Zoom Deportivo o Futgol. Entonces veíamos sólo los goles del campeonato nacional. Uno quería jugar en Colo Colo, la Católica y la U. Después cuando Iván Zamorano comenzó a ser nombrado en Europa, fue Zamorano. Cuando hice clic en el fútbol fue cuando escuché que Fabián Estay era el 3° jugador en llegar a los tres grandes de Chile. Y dije que quería ser el cuarto. Me ganó el Pancho Arrué. Él fue el cuarto en hacerlo.

La vida familiar de Rodolfo Moya: hijas futbolistas y universitarias que lo tienen chocho

Rodolfo Moya tiene una vida familiar que le provoca orgullo. “Tengo mi pareja, Francisca. Y mis dos hijas, que también tienen sus parejas. Tienen 23 y 24 años”, contó el otrora delantero, quien fue concejal de Concón, su tierra natal.

Rodolfo Moya y otra foto especial. (Cedida).

¿A qué se dedican sus hijas?

Las dos jugaban. Una en La Calera (Josefa) y la otra (Agustina), en Cobresal. Una es delantera, la otra es defensora central. Contento con las niñas, están haciendo su vida y lo que les gusta. Las dos estudian, es algo que yo les inculqué.

¿Y tú sigues jugando?

Sí. Juego hoy en Caleta Huracán, andamos con un equipo de puros amigos de ConCon y andamos jugando por todos lados, por toda la región: Hijuelas, Romeral, puros campeonatos populares para sobre de 45 años. Ahora juego donde siempre me gustó, jugaba de enlace, como de 10. Después con el tiempo, cuando empecé a jugar en Everton, me tiraban de delantero. En Católica, de 9. Y cuando llegó el Fantasma Figueroa me tiraron más de puntero hacia las orillas. Pero me gusta jugar con la pelota un poquito más dominada.

¿Se solucionó el problema con Claudio Bravo?

Yo nunca he tenido problema con nadie, hay que preguntarle a él. Yo insisto: estoy estudiando derecho. Hay cosas que los comunicadores deben decir con responsabilidad, de qué fuente vienen. Si es por perjudicar a alguien, eso lo hace cualquiera.

La lista de los 10 futbolistas que jugaron en los tres clubes grandes de Chile

Acá está el listado de jugadores que tuvieron experiencia en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica. Al lado está el año en que lograron el triplete.

Javier Mascaró — 1951

Adolfo Nef — 1981

Óscar Wirth — 1983

Fabián Estay — 1995

Francisco Arrué — 2007

Rodolfo Moya — 2007

Ricardo Rojas — 2008

Roberto Cereceda — 2012

Paulo Garcés — 2014

Jean Beausejour — 2016