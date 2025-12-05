El ex futbolista Rodolfo Moya asegura haber pasado momentos difíciles por culpa de Claudio Bravo, ya que ha sido amenazado de muerte, por lo que prepara acciones legales contra el ex meta de la selección chilena.

El conflicto entre ambos comenzó en junio de este año, cuando la Roja quedó eliminada del Mundial del 2026. En ese momento Moya expuso que la selección arrastra un problema tras el comentario de Carla Pardo, la señora de Bravo, contra Arturo Vidal tras no ir a Rusia 2018.

“Digan lo que quieran, pero para mí, el real responsable de toda esta debacle, es Claudio Bravo. Y el día 10/10/17 explotó y comenzó todo. De ahí nos fuimos a la mi…”, señaló Moya en sus redes por lo ocurrido hace ocho años.

Eso provocó que Claudio Bravo le respondiera el posteo, publicando dos links de noticias.

El primero era una formalización al ex delantero por infracción a la ley de tránsito y ofensa a carabineros, mientras que el segundo era del Periódico de la Costa que en el título señalaba “Los oscuros pecados de Rodolfo Moya: una campaña entre sombras”, que aludía a problemas legales de quien fuera concejal de Concón.

Rodolfo Moya asegura que junto a sus hijas fueron amenazados por culpa de Bravo

Moya anuncia acciones legales contra Bravo

Rodolfo Moya, en entrevista con Redgol, asegura que los últimos meses han sido complicados debido a estas publicaciones que realizó Claudio Bravo.

Publicidad

Publicidad

“Con Claudio no tengo problema, pero fue una persona súper irresponsable porque hizo una publicidad falsa. No sabe la situación en la cual yo estoy, tomó una noticia que no es verídica y la subió nomás, se colgó de una noticia de Internet para llegar y subirla, es súper irresponsable de su parte”, manifestó.

Acto seguido anunció que “obviamente se van a tomar acciones legales, se tiene que dar cuenta de lo que hizo” y detalló los problemas que tuvo tras los posteos del ex meta de Barcelona.

ver también El emotivo reconocimiento de Claudio Bravo a Nelson Acosta: “Me dio un espaldarazo gigante”

“Claudio es una persona a la que la sigue todo el mundo, es un líder de opinión, un comentarista deportivo. Entonces lo que dice es una verdad. Yo soy publicista, lo que él dice, la gente le cree. Si cuelga una noticia todos creen que es verídica. ¿Qué fue lo que pasó? Llamaron hasta a mis hijas, las amenazaron. A mí me amenazaron de muerte, tuve que cambiar el número de Whatsapp porque se me bloqueó en un momento”, detalló Moya.

Publicidad

Publicidad

Sostiene que “fueron varias situaciones las que me molestaron. Yo hice un comentario totalmente futbolístico. Por ejemplo él, sin ir más lejos, hizo un comentario sobre Sammis Reyes el otro día. Fue como el que yo hice cuando Chile quedó afuera del Mundial”, explicó.

Finalizo indicando que Bravo “es comentarista deportivo, debe aceptar la crítica deportiva, pero ensuciar a personas por ensuciarlas con noticias falsas es no tener ninguna responsabilidad”.