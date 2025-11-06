No lo pasa bien Everton de Viña del Mar en la Liga de Primera. Es que tras la derrota ante U de Chile, los viñamarinos sigue con el Fantasma de la B encima, mirando de reojo a Limache y Unión Española en esa disputa.

Y con ese panorama por delante, los Oro y Cielo apuestan todo a salvar la categoría en las últimas cuatro fechas de la mano de Javier Torrente. Por eso, un ex goleador chileno salió al paso y le dio tremenda arenga al equipo.

Se trata de Rodolfo Moya, hombre de la zona y que es recordado por sus goles en Colo Colo y Audax Italiano. Moyita ocupó sus redes sociales para dejar emotivo mensaje a los ruleteros en la lucha por escapar del descenso.

¿Empate? La notable arenga a Everton

Rodolfo Moya sacó a relucir su corazón evertoniano y le dejó en claro qué hacer a los jugadores para dejar al equipo en Primera División. Sin filtro, hasta dijo que un empate sirve a estas alturas.

“Vamos Everton, que el próximo partido lo ganamos, ese debe ser el objetivo, preocupémonos de ganar, y si no se puede, empatamos. Los que entren, como sea deben ganar el partido y,de esa manera, será todo más facil”, partió diciendo.

Moyita siguió con su arenga ruletera, haciendo un llamado a todos los entes del club a que “lo más importante es el partido. Esa debe ser la mentalidad. Vamos como una familia chicos, los que entren tienen que dejar la vida”.

“Este domingo (visita vs Cobresal) es el partido más importante del año y para algunos, el más importante de su carrera, y lo tenemos que ganar. No se preocupen de nada, solo de ganar este domingo. Y el objetivo, se dará solo”, cerró.

