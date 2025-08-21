Siguen las repercusiones por el terrible ataque de barristas de Independiente a hinchas de U de Chile en Avellaneda. Por ello, transversalmente el fútbol chileno salió en apoyo a los azules.

Uno de ellos llegó desde la vereda contraria. Pese a jugar también en la U, Rodolfo Moya vivió su mejor momento como goleador en Colo Colo, donde tras lo sucedido en Argentina barrió contra Julio Vaccari, DT de Independiente.

“A ti te apunto… Desde el momento que la principal voz de una institución pide ‘hacer trampa’ para ganar un partido, ya hay un precedente que harán todo por clasificar”, criticó Moyita, en relación a la frase irónica del entrenador previo al duelo.

Fuertes dichos por defender a U de Chile

Rodolfo Moya volvió a encender las redes sociales tras un desafiante posteo en su Instagram diciéndole de todo a Julio Vaccari, entrenador de Independiente, luego de lo ocurrido con hinchas de U de Chile.

“Eres un hijo de p… Nunca has sido un deportista!!! A ti te apunto como el principal responsable de que todo esto sucediera. Esto provocaste. Quiero hacer mención a la barra Los de Abajo, que siempre fueron un escudo para proteger a su gente”, dijo Moya.

Pero el ex Colo Colo no se quedó ahí y siguiendo con su firme defensa a hinchas de U de Chile aseguró que “Aquí no se hizo trampa. Aquí hubo intentos de asesinatos producto de todos los linchamientos y emboscadas a nuestros compatriotas”.

“Eso, no teniendo en cuenta si habían niños. Y siempre la policía argentina colabora para esto, lo viví como jugador e hincha”, cerró el ex delantero de Colo Colo y la U.

