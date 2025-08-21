Es tendencia:
“Eres un hijo de p…”: ex figura de Colo Colo defiende a U de Chile y barre con el DT de Independiente

Sin pelos en la lengua, polémico ex jugador le recordó provocadora frase al entrenador del Rojo.

Por Nelson Martinez

Ex Colo Colo sale a defender a la U.
© Photosport / Archivo.Ex Colo Colo sale a defender a la U.

Siguen las repercusiones por el terrible ataque de barristas de Independiente a hinchas de U de Chile en Avellaneda. Por ello, transversalmente el fútbol chileno salió en apoyo a los azules.

Uno de ellos llegó desde la vereda contraria. Pese a jugar también en la U, Rodolfo Moya vivió su mejor momento como goleador en Colo Colo, donde tras lo sucedido en Argentina barrió contra Julio Vaccari, DT de Independiente.

A ti te apunto… Desde el momento que la principal voz de una institución pide ‘hacer trampa’ para ganar un partido, ya hay un precedente que harán todo por clasificar”, criticó Moyita, en relación a la frase irónica del entrenador previo al duelo.

Fuertes dichos por defender a U de Chile

Rodolfo Moya volvió a encender las redes sociales tras un desafiante posteo en su Instagram diciéndole de todo a Julio Vaccari, entrenador de Independiente, luego de lo ocurrido con hinchas de U de Chile.

“Eres un hijo de p… Nunca has sido un deportista!!! A ti te apunto como el principal responsable de que todo esto sucediera. Esto provocaste. Quiero hacer mención a la barra Los de Abajo, que siempre fueron un escudo para proteger a su gente”, dijo Moya.

Pero el ex Colo Colo no se quedó ahí y siguiendo con su firme defensa a hinchas de U de Chile aseguró que “Aquí no se hizo trampa. Aquí hubo intentos de asesinatos producto de todos los linchamientos y emboscadas a nuestros compatriotas”.

Photosport

Eso, no teniendo en cuenta si habían niños. Y siempre la policía argentina colabora para esto, lo viví como jugador e hincha”, cerró el ex delantero de Colo Colo y la U.

