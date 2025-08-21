Ante la ola de especulaciones de lo que dirá Conmebol por los terribles hechos en el estadio de Independiente, en la U de Chile esperan que no los castiguen tras el linchamiento a sus hinchas.

Fue así que RedGol se puso con contacto con Paraguay y directamente desde las afueras de Conmebol fue Alicio Solalinde, ex jugador y actual DT y scouting de Olimpia, quien contó todo lo conversado en las oficinas del organismo.

“El local es el responsable de la seguridad, alguna multa debe caerle a la U también, pero se debería prohibir hinchas visitantes en Argentina”, partió diciendo, previo al gran mazazo.

¿Severo castigo a U de Chile?

El referente paraguayo avisó fuerte sanción de Conmebol a U de Chile e Independiente, en lo que será una información que se comunicará en los próximos días según se espera en la sede del organismo.

“(Castigo de) dos años en la competencia Conmebol, 2026 y 2027. Los dos (Independiente y U de Chile) eliminados en esta Copa Sudamericana y castigados por dos años en competencias Conmebol”, dijo el paraguayo a RedGol, recién salido de Conmebol.

En ese sentido, Solalinde también reveló que a los de Avellaneda le esperan las penas del infierno pese a la visita de su presidente a Paraguay, diciendo que “la cancha de Independiente estará inhabilitada por tiempo indefinido”.

Ahora solo resta saber la versión oficial del ente sudamericano, la cual puede demorar hasta 15 días. Al menos desde Asunción, el ex jugador guaraní ya filtró que se vienen duras sanciones para ambos equipos.

