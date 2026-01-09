El fútbol chileno va tomando forma para lo que será la temporada 2026. Este viernes la ANFP liberó el fixture de la Liga de Primera, el que le deja un enorme problema a la U de Chile para el Superclásico ante Colo Colo.

El elenco estudiantil se verá las caras con el Cacique en el momento menos apropiado. Y es que días después tendrá que jugarse la clasificación en la Copa Sudamericana, lo que ya ha generado una serie de críticas en redes sociales.

Los hinchas azules nuevamente cargan contra el ente rector del fútbol chileno por la forma en la que los hacen jugar antes de competencias internacionales como en 2025. Una situación que de seguro traerá coletazos y que te detallamos a continuación.

La ANFP vuelve a complicar a la U a nivel internacional con el Superclásico ante Colo Colo

La U vuelve a tener un problema con la ANFP por culpa de la programación. El Romántico Viajero conoció el fixture para el 2026, con Superclásico ante Colo Colo incluido y en el peor momento posible.

La ANFP entregó el fixture y la U tendrá que jugar con Colo Colo justo antes de jugarse la clasificación a Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

El ente rector del fútbol chileno programó el encuentro en el Estadio Monumental para la quinta fecha, la que se jugará el fin de semana del 1 de marzo. Aunque esto llega justo cuando el Bulla estará enfocado en otro importante desafío.

El 4 del mismo mes, la Universidad de Chile deberá enfrentarse a Palestino en la llave de clasificación a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Esto le deja un margen breve de descanso a un equipo que deberá decidir si ir con una formación alternativa o agotar a sus titulares.

Los hinchas no dudaron en volcarse a las redes sociales para cuestionar que una vez más la ANFP les programe un partido de esta magnitud antes de la competencia internacional. Algo por lo que ya hubo cruces públicos, con Charles Aránguiz a la cabeza.

Quedará esperar para ver cómo se las arregla el ente rector del fútbol chileno para no complicar al Bulla. Cabe recordar que mientras el plazo de descanso se cumpla no hay inconvenientes, aunque los reclamos se han hecho incluso con esto en orden.

La U tendrá que enfrentar el Superclásico ante Colo Colo con la mira puesta en Palestino y la Copa Sudamericana. El Romántico Viajero deberá tomar decisiones importantes para un encuentro en el que debe ganar a toda costa.

¿Cuándo juega la U?

La U por ahora trabaja con la mira puesta en su primer partido de la pretemporada 2026. El próximo domingo 18 de enero desde las 19:00 horas el Romántico Viajero recibirá a Racing en Concepción en un amistoso internacional.