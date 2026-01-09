Es tendencia:
Con Superclásico y Copa Sudamericana: el mes clave para Paqui Meneghini en Universidad de Chile

El Romántico Viajero enfrentará una seguidilla de partidos que puede marcar el futuro del adiestrador que reemplaza a Gustavo Álvarez

Por Felipe Pavez Farías

Paqui enfrentará un mes de marzo que puede ser clave en su futuro
Francisco Meneghini ya empieza a planificar lo que será un 2026 de palabras mayores al mando de Universidad de Chile. El DT que lidera la pretemporada ya tiene el fixture que deberá enfrentar y se avecina un mes determinante con Copa Sudamericana y la disputa de su primer superclásico.

Este viernes desde la ANFP se publicó el fixture de la Liga de Primera. Lo que muestra de forma sorpresiva como se jugarán las dos ruedas del torneo. Los azules debutan el fin de semana del 1 de febrero ante Audax Italiano, partido que será en el Estadio Nacional. 

“Armar el fixture fue un sistema bien complejo. Tuvimos más de 300 restricciones, no solo por un partido o por un estado, sino también por otro tipo de eventos como conciertos. El tema de la localía en el Estadio Nacional  ya fue conversado con Universidad de Chile. Vamos a confirmarlo la próxima semana”, indicó el gerente de competiciones Yamal Rajab.

El mes clave para Paqui Meneghini en la U

Así las cosas el mes que asoma como determinante para Universidad de Chile será en marzo. Lo que podría marcar un antes y un después para el adiestrador Francisco Meneghini. El tercer mes del año comenzará el fin de semana del 1 de marzo con la visita al Estadio Monumental.

El fixture de Universidad de Chile en marzo del 2026: Superclásico y Copa Sudamericana se juntan

Los azules se medirán ante Colo Colo por la fecha 5. Lo que será el primer Superclásico para el DT reemplazante de Gustavo Álvarez y que justamente fue el que acabó con el invicto de los albos.

Tras ello, vendrá el duelo por Copa Sudamericana donde la U recibe a Palestino por el duelo de clasificación a la fase de grupos. Encuentro que puede marcar su futuro ya que se apuesta alto en el CDA para repetir lo realizado en 2025. 

Posteriormente el 8 de marzo vuelve a ser local ante los recién ascendidos Universidad de Concepción. Para cerrar la seguidilla de partidos del mes visita al actual campeón Coquimbo Unido. 

