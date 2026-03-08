Universidad de Chile no vive buenos momentos con Francisco Meneghini en le banca. La salida de Gustavo Álvarez pegó duro y el cuadro laico simplemente no ha dado el ancho en la actual temporada.

No solamente preocupa la ausencia de competencias internacionales, sino también la delicada situación en la Liga de Primera. El Bulla marcha entre los últimos puestos, con seis puntos.

Dentro de las preocupaciones de los hinchas azules, se encuentra, evidentemente, la poca efectividad de sus delanteros. Eduardo Vargas, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero no logran hacer de sus nombres rimbombantes una opción segura de gol. Y eso que los tres llegaron como refuerzos de peso en la delantera.

Se fue y se le extraña

Precisamente, uno de los que partió fue Rodrigo Contreras. El delantero tucumano fue de los más efectivos la temporada pasada, pero la Universidad de Chile no se decidió y prefirió no ejecutar la opción de compra de su préstamo.

De esta forma, el Tucu se fue cedido a Millonarios de Colombia, club en el que le ha tocado ya disputar ocho partidos, marcando cinco goles. El más importante de ellos ocurrió el miércoles, por Copa Sudamericana, cuando al minuto 21 lanzó un pelotazo de más allá de media cancha para poner el parcial 1-0 a favor del cuadro de Bogotá sobre Atlético Nacional. Y después marcó otro…

Estos goles, y sus performance en el fútbol colombiano, le han valido el reconocimiento de los hinchas que lo fueron a recibir como una verdadera estrella a su llegada de vuelta a Bogotá. ¡Hasta le cantaron!

En resumen…

El delantero Rodrigo Contreras anotó dos goles para Millonarios frente a Atlético Nacional en Sudamericana.

Los refuerzos Vargas, Lucero y Rivero registran baja efectividad goleadora en el cuadro azul.