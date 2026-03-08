Momentos difíciles se viven en la Universidad de Chile. El cuadro laico viene de quedar eliminado de Copa Sudamericana y, pese al triunfo en el Superclásico, no levanta cabeza en la Liga de Primera.

Francisco Meneghini no encuentra la fórmula del éxito. Es cierto que la U de Chile cambió profundamente en relación a lo que fue el año pasado. No solamente Gustavo Álvarez dejó el elenco laico, sino que varios jugadores se fueron.

En ese sentido, vale destacar el éxodo de delanteros. No solamente los préstamos, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, partieron. También lo hizo el Nico Guerra e, incluso, Leandro Fernández. Los que llegaron en su remplazo, no obstante, siguen sin destacar.

Fuertes críticas a delanteros

Es por esta misma situación que las críticas hacia los delanteros empiezan a pasar de una leve llovizna a una verdadera tormenta. Uno de los que se sumó a la avanzada contra los atacantes azules fue el conductor de Con Camiseta, Alejandro Cortés.

“Juan Martín Lucero y Octavio Rivero son unas excelentes cheerleaders contratadas por la U. Vinieron a hacer barra. Son las cheerleaders más caras del mercado de pases”, comenzó diciendo el polémico conductor del programa.

“Lucero, mijito rico, pantalón de hilo en la presentación: nada. Y lo de Rivero, cada vez que estuvo en Chile, estuvo lesionado. Es inentendible que lo hayan traído y más aún que haya significado la salida del Lea”, añadió.

“Son dos cheerleaders con sueldos millonarios, que no dan el ancho en la U. Por menos reventaron al Nico Guerra“, cerró el conductor de Con Camiseta, Alejandro Cortés.

Octavio Rivero ha apenas sumado minutos | Photosport

