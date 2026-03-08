En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la luchadora chilena Stephanie Vaquer, hoy figura de la WWE, utilizó sus redes sociales para enviar un firme mensaje que rápidamente generó reacciones y apoyo entre sus seguidores, tanto de Chile como de todo el mundo.

El mensaje de Stephanie Vaquer en el 8M

En una publicación subida a sus cuentas de Instagram, Vaquer envió un saludo a todas las mujeres, en especial a las que, al igual que ella, han vivido situaciones donde han tenido que denunciar bajo miedo y amenazas. El mensaje, escrito en español y también en inglés, dice:

“Este Día de la Mujer, un abrazo enorme a todas, en especial a las que, igual que yo, denunciamos bajo miedo y amenazas. Él sigue libre, pero yo sigo viva y seguiré peleando por la verdad y la justicia hasta el final”.

Si bien no ahonda en mayores detalles, muchos recordaron el episodio que vivió en 2023 con su expareja, el luchador mexicano Cuatrero, a quien acusó ante la Fiscalía de Ciudad de México por tentativa de femicidio y violencia intrafamiliar.

El mexicano fue detenido tras ser acusado de intentar estrangularla durante una agresión. El caso tuvo amplia repercusión en el mundo de la lucha libre y entre organizaciones que condenan la violencia de género. Tras dos años de prisión preventiva, el luchador quedó con libertad vigilada mientras el proceso legal continúa pendiente de resolución.

Si bien Vaquer no permite respuestas en su cuenta de Instagram, la publicación rápidamente se viralizó y se llenó de comentarios de apoyo y solidaridad, destacando su valentía por visibilizar un tema tan sensible en una fecha tan simbólica como el 8 de marzo.

