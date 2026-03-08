La UFC prepara uno de los eventos más increíbles de su historia con la celebración de UFC Freedom 250, jornada que se realizará el próximo 14 de junio de 2026 en un escenario inédito: los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C.

Fue en ese contexto que la mayor empresa de MMA del mundo dio a conocer en las últimas horas la cartelera oficial, la que estará encabezada por un combate por el Campeonato Mundial de Peso Ligero entre el peleador invicto Ilia Topuria (17-0) y el estadounidense Justin Gaethje (27-5).

El georgiano-español atraviesa el mejor momento de su carrera y buscará consolidarse como una de las grandes figuras de la compañía, mientras que Gaethje, uno de los peleadores más agresivos del circuito, intentará quedarse con el cinturón en una de las oportunidades más importantes de su trayectoria.

Pereira da el salto al peso pesado ante Ciryl Gane

La pelea entre Topuria y Gaethje será la estelar de la jornada, pero lo cierto es que el evento genera enorme expectativa entre los fanáticos de las MMA por su potente cartelera.

En otra de las grandes contiendas aparece el brasileño Alex “Poatan” Pereira (13-3), quien subirá a la división de peso pesado para enfrentar al francés Ciryl Gane (13-2) por el título interino de la categoría.

Será un desafío mayor para el sudamericano, quien busca seguir ampliando su legado dentro de la UFC enfrentando a uno de los nombres más técnicos de la división.

Cartelera principal de UFC Freedom 250

Además de las peleas por cinturón, la velada contará con varios enfrentamientos atractivos que reunirán a figuras importantes del roster de la compañía.

Cartelera principal

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje – Peso ligero (pelea por el título)

Alex Pereira vs. Ciryl Gane – Peso pesado (título interino)

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi – Peso gallo

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler – Peso ligero

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus – Peso mediano

Diego Lopes vs. Steve Garcia – Peso pluma

De esta manera, UFC Freedom 250 se perfila como uno de los eventos más llamativos de la temporada 2026, combinando una locación histórica con una cartelera llena de estrellas, en una noche que promete marcar un antes y un después para la compañía de Dana White.

