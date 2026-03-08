Lo que hace cuatro años era un hecho insólito para la historia del hockey césped chileno, en 2026 se convierte en una ratificación. Las Diablas consiguieron su clasificación para el Mundial de la disciplina por segundo año consecutivo.

Y lo consiguieron en su casa y ante su gente. El Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional fue el escenario donde la escuadra nacional buscaba repetir lo que consiguieron el 2022.

Chile organizó el torneo clasificatorio para el Mundial Femenino de Hockey Césped Países Bajos y Bélgica de este año. El camino de Las Diablas no fue fácil, y aún así consiguieron reescribir la historia de este deporte. Logro único.

ver también Con homenaje a Claudia Schüler: Chile da el vamos a los FIH World Cup Qualifiers de hockey césped

Las Diablas clasifican al Mundial de Hockey Césped

En el FIH Hockey Women’s World Cup 2026, el equipo que dirige Cristóbal Rodríguez enfrentó en fase de grupos a equipos de nivel fuerte como Suiza, Australia y Francia. Avanzó a semifinales invicto, al ganar todos sus cotejos.

La semifinal no era fácil. Una potencia como Japón se cruzaba en el camino de Las Diablas para buscar el pasaje al Mundial. De hecho, partió en desventaja cuando Hanami Saito abrió la cuenta al minuto 13.

Cuando restaban apenas 120 segundos para el final del juego, Doménica Ananías puso el empate que llevó el juego a los penales, donde la escuadra nacional se impuso por 2-0, y este domingo buscará quedarse con el título del torneo clasificatorio.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

En síntesis

Las Diablas clasificaron al Mundial de Hockey Césped por segunda vez consecutiva tras vencer a Japón.

clasificaron al Mundial de Hockey Césped por segunda vez consecutiva tras vencer a Japón. Doménica Ananías anotó el empate que permitió llevar el partido a los penales donde se firmó el triunfo chileno por 2-0.

anotó el empate que permitió llevar el partido a los penales donde se firmó el triunfo chileno por 2-0. El Centro Claudia Schüler del Estadio Nacional es la sede del clasificatorio donde Chile avanzó a la Final invicto.

¿Cuándo juegan por el título?

La definición del FIH Hockey Women’s World Cup 2026 Qualifiers entre Las Diablas y Australia se jugará este domingo 8 de marzo a partir de las 20:15 horas, en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional.

Publicidad