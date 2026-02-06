1xbet Casino: Ofertas y Juegos en Chile en 2026

Con el 1XBET casino podrás acceder a un bono de bienvenida que te entrega un porcentaje adicional en cada uno de tus primeros cuatro depósitos de hasta $1,400,000 CLP + 150 giros gratis.

El bono de bienvenida que ofrece el 1XBET casino es uno de los más atractivos del mercado, pues te entrega hasta $1,400,000 CLP + 150 giros gratis para todos los nuevos usuarios que completen su registro. Conoce además cuáles son las demás ofertas disponibles en el operador, pues son más de 50 ofertas con las que cuenta la casa de apuestas.

¿Qué ofrece el bono de casino de 1XBET?

Si bien puedes reclamar el bono de bienvenida en tus primeros cuatro depósitos en 1XBET casino por hasta $1,400,000 + 150 giros gratis, esta no es la unica bonificación a la que puedes acceder.

En total, son más de 50 los bonos y promociones disponibles en la plataforma, y casi la mitad de ellas están destinadas al apartado de casino y casino en vivo. Conoce algunas de ellas a continuación:

Actividad Valor del bono Codigo 1XBET casino Bono de bienvenida Paquete de hasta $1,400,000 CLP + 150 giros gratis REDVIP Devolución VIP de casino Recibe recompensas al escalar en los niveles del programa de lealtad REDVIP Giros gratis en Telegram Suscríbete en el canal de Telegram y recibe 100 FS REDVIP Premio al 200% Juega en los 1XGames y recibe el doble de ganancias REDVIP Bono por cumpleaños Recibe apuestas gratis el día de tu cumpleaños REDVIP

Términos y condiciones del bono de bienvenida para 1XBET

Cuando eliges el bono de bienvenida de casino Chile estás operando por una oferta que incluye la duplicación de tus primeros cuatro depósitos hasta $1,400,000 CLP.

Por el primer depósito podrás recibir un máximo de $280,000 CLP, mientras que por el segundo, tercero y cuarto depósitos podrás recibir hasta $330,000, $380,000 y $410,000 CLP, respectivamente. Conoce más detalles de la bonificación en la siguiente tabla:

Condición Detalle Depósito mínimo requerido Primer depósito: $9,000 CLP

Depósitos del 2 – 4: $14,000 CLP

Rollover 35x Tipo de apuesta Ingresar información correspondiente Monto del código Hasta $1,400,000 CLP y 150 giros gratis en cuatro depósitos Plazo de vigencia 7 días cada bono

Pasos para activar el bono de Casino de 1XBET

Recibir en tu cuenta de usuario el bono de bienvenida de 1xbet casino online es bastante sencillo, pero necesitas cumplir con algunos requisitos básicos.

Primero debes crear una cuenta de usuario mediante el proceso de registro en el casino de 1xbet Chile, para luego completar tu perfil y verificar tu número de teléfono. Entonces podrás realizar tu primer depósito de mínimo $9,000 CLP:

Regístrate en 1XBET Completa tu perfil Verifica tu cuenta y número de teléfono Realiza tu primer depósito Añade el código promocional 1XBET casino REDVIP Reclama el bono y úsalo en los juegos de casino disponibles

¿El casino de 1XBET es legal y confiable en Chile?

Cuando ingresas a la página de 1XBET en Chile utilizas una plataforma que opera legalmente las apuestas en línea, al contar con licencias internacionales para hacerlo por más de 20 años, particularmente en Chile.

Además, 1xbet Chile cuenta con todos los protocolos de seguridad que se necesitan para cuidar tu información personal y los datos de tus transacciones con el operador.

Para ese fin, la casa de apuestas cuenta con los requisitos de verificación de usuario, mediante el método KYC, con el cual debes proveer datos de tu información personal para confirmar que eres el dueño de la cuenta de usuario.

El portal web del 1xbet cuenta con la certificación TSL/SSL de Google, lo cual acredita que el sitio es seguro para su navegación.

Por último, los juegos que ofrece el operador en su apartado de casino y casino en vivo son títulos de los mejores proveedores del mercado cómo lo son Pragmatic Play, Arisen Gaming, NetEnt, Evolución, Mancala Gaming y más de 20 de los principales proveedores.

Juegos de casino disponibles en 1XBET

El catálogo de juegos disponibles en el casino de 1xbet supera los 10.000 títulos en Chile, por lo que la oferta es más que variada para los usuarios de este país.

Verás a tu disposición juegos populares, juegos nuevos y también tradicionales, así como juegos de mesa inclusive con crupier en vivo. Entre las categorías de juegos también se destaca el 1XBET póker:

Tragamonedas online

Casino en vivo

Juegos de TV

Bingo

Caza y pesca

Tarjetas de raspe y gane

Crash

Deportes virtuales

Keno

Juegos asiáticos

Juegos de mesa (ruleta, blackjack, baccarat)

Jackpots progresivos

Tomada de 1xBET Chile

Conclusión: ¿Vale la pena jugar en 1XBET Casino?

La impresionante oferta de juegos que tiene 1XBET casino, con una interfaz robusta y que te permite usarla tanto en su versión de Escritorio como móvil, hacen de este uno de los mejores casinos en línea para los usuarios chilenos.

Encontrarás miles de juegos para escoger, y entre estos se encuentran los mejores títulos y los más populares del mercado como lo es Aviator en la sección de juegos de Crash.

Así mismo, la cantidad de juegos de tragamonedas es impresionante, y entre ellos encontrarás juegos como Sweet Bonanza Súper Scatter, Royalty of Olympus, Juicy Wins, entre otros.

Sus protocolos de seguridad, su fácil registro, sus más de 50 bonos y promociones, así como su impresionante pasarela de métodos de pago hacen que el casino de 1xbet sea una de las mejores plataformas para jugar y apostar.

Preguntas frecuentes de 1XBET casino Chile

¿Qué bonos ofrece 1XBET a los nuevos jugadores?

Registrate con el código promocional 1XBET casino y recibe un bono de bienvenida de hasta $1,400,000 CLP con tus primeros cuatro depósitos y hasta 150 giros gratis.

¿Cómo activar el bono de bienvenida de 1XBET?

Abre una cuenta de usuario nueva al registrarte en la casa de apuestas, completa tu perfil y realiza tu primer depósito eligiendo el bono de bienvenida para el casino de 1XBET Chile.

¿Cuál es el rollover del 1XBET casino bonus de bienvenida?

El requisito de apuesta es de 35x. Ten presente como no todos los 1XBET juegos aportan el mismo porcentaje para el cumplimiento del rollover.

¿Es legal y seguro jugar en 1XBET casino desde territorio chileno?

Si, es seguro porque 1xBET cuenta con una amplia trayectoria en el mercado chileno y usa protocolos de seguridad para cuidar tus datos personales y bancarios.