Betista App: guía de opiniones y descarga

En esta guía exploraremos en detalle la aplicación Betista app, sus funciones, las características más importantes y el paso a paso para descargarla en tu teléfono.

¿Cómo descargar Betista Chile?

En este momento Betista no dispone de una aplicación nativa desarrollada, sin embargo al tratarse de un sitio responsive se puede crear atajos con facilidad desde tu teléfono con sistema operativo iOS o Android.

A continuación, te compartimos algunos trucos para crear el acceso directo en tu teléfono.

Betista app Android

Este es el paso a paso que deberás seguir si quieres tener a la casa de apuestas siempre a mano en tu móvil:

Accede a la página oficial de Betista en Chile a través de tu navegador, por ejemplo, Chrome. Oprime los tres puntos verticales localizados en la barra superior de la pantalla. Haz clic en la opción agregar a la pantalla principal. Cambia el nombre del atajo y finalmente toca el botón “agregar”.

Así de simple tendrás el ícono de acceso directo en tu teléfono, por lo que no perderás tiempo en buscarlo nuevamente desde el explorador.

Betista app iOS

Si el sistema operativo de tu teléfono es iOS, también puedes añadir un atajo en tu teléfono; el procedimiento es bastante similar al que te detallamos en Android, pero aquí te resumimos el paso a paso para tener Betista app en tu iPad o iPhone:

Navega hacia el sitio web de Betista desde el navegador Safari. Haz clic en el botón de la caja “compartir” ubicado en el borde inferior de la pantalla. Oprime la opción agregar a pantalla de inicio. Coloca como nombre Betista app para luego identificar la aplicación rápidamente y toca “agregar”.

Corrobora que luego de estos pasos el ícono de la aplicación esté disponible en tu teléfono.

Requisitos de descarga y compatibilidad

Dado que Betista app no requiere la instalación de software, no encontrarás dificultades para añadir Betista APK a tu teléfono y acceder directamente a la casa de apuestas.

Sin embargo, mientras más moderno sea tu celular mejor funcionará la casa de apuestas, por lo que nosotros recomendamos que la versión de sistemas en tu teléfono sea Android 8.0 o superior y en el caso de iOS 13.0 o superior.

¿Existen bonos disponibles para la app?

Sí, desde Betista app podrás reclamar cualquier promoción disponible en el operador, por ejemplo, es posible solicitar los bonos de bienvenida al registrarte.

Bono bienvenida casino

El bono de bienvenida del casino te brinda el 100% del primer depósito hasta $1000 más 100 giros gratis. Recibes esta oferta si luego de tu inscripción en el sitio ingresas un valor mínimo de $10.

Para convertir el dinero del bono en real necesitarás apostar 35 veces el valor del bono y si quieres recibir los giros gratis el rollover es x40. Durante el tiempo que sea válido el bono, no deberás hacer apuestas que excedan los $5 por monto apostado.

Dispones de 14 días a partir de la activación del bono para cumplir con los requisitos exigidos por la oferta.

Bono bienvenida deportes

La oferta de apuestas deportivas ofrece el 100% del primer depósito hasta $250 que puede ser usados en deportes o deportes en vivo. Es posible obtener esta bonificación luego de ingresar un mínimo de $10 en la cuenta.

Antes de solicitar una retirada deberás invertir el depósito más el bono un total de 6 veces. Cuentan las apuestas que cumplan con una cuota mínima de 1.59. Tienes 30 días desde el depósito para cumplir con los requisitos de la promoción.

Funciones de la app Betista

Betista app tiene varias funciones accesibles desde la comodidad de tu celular. Por supuesto, lo principal es poder apostar en tus deportes favoritos e incluso acompañar los partidos en vivo, además podrás divertirte en el amplio catálogo de juegos de casino en opciones como ruleta, póker, tragamonedas, baccarat y otros juegos de mesa.

La aplicación de Betista también te facilita realizar depósitos a través de distintos medios de pago, incluyendo criptomonedas, o solicitar el retiro de tus ganancias. Asimismo también puedes consultar todas las dudas desde tu celular comunicándote con el servicio de atención al cliente.

Lo que más nos gusta de la app es que no consume espacio en la memoria del teléfono. Es posible crear accesos directos sin tener que descargar software adicional para ingresar directamente a la casa de apuestas.

Opinión sobre Betista app

La versión móvil de Betista App nos parece bastante completa, como mencionamos antes, nos parece bueno que no sea necesaria la descarga de un software, sin embargo, sería buena idea que en un futuro se desarrolle una aplicación nativa para iOS y Android.

Las promociones de bienvenida son buenas, aunque por el momento solamente se puede reclamar el bono en dólares, no encontramos ofertas para nuevos usuarios que estén disponibles en pesos chilenos (CLP).

Preguntas relacionadas con la app Betista

¿Es seguro jugar y apostar en Betista?

Jugar y apostar desde Betista app es seguro, pues la casa de apuestas dispone de licencias internacionales otorgadas por las entidades responsables de Curaçao.

¿Se puede depositar desde la app?

Sí, desde la app de Betista podrás ingresar dinero en tu cuenta a través de distintos medios de pago como Visa, MasterCard, transferencias bancarias, incluso con criptomonedas.

¿Cómo hacer retiradas con Betista app?

Los retiros se realizan desde el perfil de tu cuenta dentro de la pestaña “retiros”, enseguida, deberás seleccionar el método, indicar la información de tu medio de pago, señalar el valor de retiro y, finalmente, confirmar la transacción.