Hace un tiempo se comenzó a especular en distintos programas de TV sobre los montos que paga el futbolista Arturo Vidal por concepto de pensión de alimentos, donde aseguraban que el monto rondaba los 50 millones de pesos.

Ahora, quien salió a referirse directamente al tema fue su expareja, Marité Matus. En conversación con LUN, la empresaria desmintió que ese sea el monto que recibe mensualmente, aunque aclaró que el jugador sí cumple con apoyar a la familia.

“Lo desmiento. Él se preocupa de sus hijos, recibo la ayuda de él, pero todos los otros gastos por los gustos que me doy, todo eso es mío”, explicó.

La gran relación de Vidal y Marité

En conversación con el medio hace algunas semanas, para hablar de su nuevo proyecto juntos, la línea de ropa “AV Streetwear”, habló sobre la gran relación que mantiene con el jugador de Colo Colo.

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“Siempre. Nunca nos dejó. Siempre ha estado. Siempre ha estado pendiente de sus hijos y también de mí en lo que corresponde. Cuando tenía que estar más, estuvo más. Eso yo lo valoro mucho”.

“Es mi mejor amigo. Lo digo sin problema. Lo admiro, lo quiero mucho. Tenemos tres hijos y para mí es fundamental que ellos vean una relación sana entre sus papás. Quiero la relación que tenemos hoy. Es sana, es tranquila, es real. No necesito que sea otra cosa”.

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Marité habla de su quiebre con Camilo Huerta

En la entrevista, Marité se refirió a su quiebre con Camilo Huerta, revelando que decidió hablar en detalle porque “ya se pasaron todos los límites. He recibido amenazas, insultos. Y también lo hago un poco por mi amiga Gissella Gallardo, que vi cómo la humillaron, vi como Pamela Díaz le puso un pie en la cabeza. No tengo vocera. Me sé defender, yo puedo hablar”.

Añadiendo que la crisis comenzó una vez que comenzaron a vivir juntos. “Cambió todo. Camilo iba a trabajar tres veces a la semana. Yo llegaba a la casa de ir a dejar a mis hijos al colegio, hacer mis cosas, y él estaba acostado. Con tres hijos, yo no estoy todo el día acostada, no se podía, yo tenía que trabajar. Entonces verlo acostado a él a mí me molestaba mucho”.