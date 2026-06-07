El Príncipe tuvo que salir por obligación en los 55 minutos del partido y el gesto que tuvo en el banco de suplentes hace pensar que no podrá cerrar la primera rueda en la cancha.

Charles Aránguiz fue titular en el partido que la U de Chile jugó frente al Audax Italiano en el desenlace de la fase grupal de la Copa de la Liga. Pero la participación del “20” de los azules terminó de manera repentina. Y por un problema físico que lo dejó hundido.

Se jugaba el minuto 54 y los azules recién habían tenido una ocasión clarísima en los pies de Juan Martín Lucero. Pero el Gato no pudo vencer a Tomás Ahumada, quien parecía no tener nada que hacer. Pero el débil remate del mendocino facilitó el trabajo del golero itálico.

En ese momento, en la transmisión de TNT Sports se percataron del inconveniente físico del Príncipe. “Está complicado Charles Aránguiz, hace gestos a la banca”, alertó Gonzalo Fouillioux. De hecho, se apreció al puentealtino hablar con Fernando Gago y explicarle cuál fue su lesión.

Michael Fuentes Vadulli anotó el 1-0 de Audax ante la U. (Felipe Zanca/Photosport).

“Mala noticia porque además no logra encontrar su nivel. Desde la lesión no ha podido tener ese rendimiento”, añadió Fouillioux en su comentario. Con los minutos, le llevaron una bolsa de hielo al exjugador del Inter de Porto Alegre. Fue en el gemelo de la pierna derecha.

La reacción del bicampeón de América hace pensar que es algo de gravedad. Por eso mismo, le dejó su lugar en el partido al centrocampista paraguayo Lucas Romero, quien casi no ha tenido oportunidades desde su arribo al Romántico Viajero. Aunque anotó un golazo para firmar el 2-2.

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Otra lesión de Charles Aránguiz inquieta a la U de Chile

No es el primer problema físico que Charles Aránguiz experimenta en esta temporada de la U de Chile. Antes se había perdido siete partidos consecutivos a raíz de un desgarro en el recto femoral que lo tuvo fuera de acción durante 44 días.

Charles Aránguiz en acción ante el Audax. (Felipe Zanca/Photosport).

Por el lenguaje corporal del puentealtino, de inmediato varios fanáticos azules quedaron preocupados. La evidente desazón de Aránguiz invitó a pensar casi de inmediato que lo perderán por un buen tiempo. Desde que volvió al Bulla, el exmediocampista de Cobreloa se ha perdido 14 partidos, según Transfermarkt.

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De momento, parece difícil que Aránguiz pueda estar en los dos duelos que tienen los azules para cerrar la rueda inicial de la Liga de Primera: frente a Unión La Calera el 14 de junio y el juego pendiente contra O’Higgins el 18 del mismo mes. Ambos partidos la U los jugará como local.

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Revisa el compacto del partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano