La U de Chile tiene formación confirmada para ir a buscar un verdadero milagro en la Copa de la Liga 2026. Este domingo 7 de junio desde las 12:30 horas el Romántico Viajero recibe a Audax Italiano intentando una hazaña para poder avanzar a semifinales.
El elenco dirigido por Fernando Gago llega muy complicado a la instancia y necesita ganar como sea, pero no es lo único. Además, el Bulla ruega que Deportes La Serena le dé una mano a la misma hora contra Unión La Calera para así seguir con vida.
Teniendo muy claro esto, el Bulla no se guardará nada y saltará a la cancha con una oncena con sus principales figuras. Eso sí, también con ausentes por la selección chilenay que pueden extrañar mucho en los 90 minutos que se le vienen por delante.
La U con formación estelar a buscar el milagro en la Copa de la Liga ante Audax Italiano
En la U no se guardarán nada para tratar de alcanzar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. El Bulla tiene formación confirmada, la que tiene importantes novedades para dejar los tres puntos en el Estadio Nacional.
Fernando Gago tira lo mejor que tiene en su formación contra Audax Italiano. Foto: Photosport.
Fernando Gago evita dar ventajas y comienza su oncena con un fijo hasta ahora. Gabriel Castellón vuelve a ser estelar en el Romántico Viajero para cuidar un arco que no puede sufrir si quiere el milagro.
En la defensa, la U sorprende con la inclusión desde el primer minuto de Franco Calderón, quien parecía estar más afuera que dentro del plantel tras su pelea con Javier Altamirano. Nicolás Fernández, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales completan el fondo azul.
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En el mediocampo y ante la ausencia de Agustín Arce, el elenco estudiantil se reordena. Esta tarde serán Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Javier Altamirano los encargados de armar el fútbol en esa zona de la cancha.
Finalmente está el ataque, donde el Bulla insiste en el tridente que ha sostenido desde el arribo de Fernando Gago. Es decir, Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez buscarán los goles de la victoria.
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La U tiene formación confirmada para ir por el milagro en la Copa de la Liga ante Audax Italiano. Esta será con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Javier Altamirano en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez en la delantera.
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En resumen, la formación de la U
- La calculadora azul para la hazaña: La Universidad de Chile se juega la vida este domingo (12:30 horas) en el Estadio Nacional. El equipo dirigido por Fernando Gago está obligado a vencer a Audax Italiano, pero no depende de sí mismo para clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga 2026: necesita imperiosamente que Deportes La Serena derrote o le robe puntos a Unión La Calera en su partido simultáneo.
- Morbo en la titularidad y ausencias obligadas: La gran sorpresa en la oncena estelar es la inclusión del defensor Franco Calderón, quien asomaba como cortado tras una fuerte pelea con Javier Altamirano (quien también será titular). Además, el “Romántico Viajero” tuvo que rearmar su mediocampo ante la sensible baja de Agustín Arce, actualmente convocado a la Selección Chilena.
- El 11 estelar totalmente confirmado: Sin guardarse nada y apostando por la jerarquía para lograr la clasificación, el “Bulla” formará con: Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Marcelo Morales en la línea defensiva; Lucas Barrera, Charles Aránguiz y Javier Altamirano en el mediocampo; dejando un tridente ofensivo compuesto por Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.