Los azules necesitan la caída de los Cementeros para tener opciones de llegar a semifinales.

Universidad de Chile junto a su main sponsor Jugabet se enfrenta a Audax Italiano en un duelo clave por la fecha 6 Copa de la Liga. Los itálicos lideran el Grupo D con 10 puntos, igualados con Unión La Calera, pero con mejor diferencia de gol.

Los azules suman siete unidades, necesita ganar para seguir con opciones de avanzar y estar atentos al duelo de los cementeros ante Deportes La Serena. Mientras que los itálicos avanzarían a semifinales si suma al menos un empate, aunque también mirando de reojo lo que ocurra en el otro partido del grupo.

En Jugabet un triunfo como local del equipo que dirige Fernando Gago paga 1.83 gracias a la mega cuota. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 18.300. El empate paga 3.77 y la victoria del visitante 4.52.

Los azules buscan un triunfo ante Audax para avanzar en la Copa de la Liga – Photosport

U. de Chile vs. Audax Italiano: Horario y canal

Universidad de Chile vs. Audax Italiano juegan este domingo 7 de mayo, desde las 12:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 6 de la Copa de La Liga.

El partido entre Azules e Itálicos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

Probable formación U. de Chile vs. Audax Italiano

La oncena titular de la U sería con Gabriel Castellón en portería; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales en la defensa; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Javier Altamirano en los volantes; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

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Tabla de posiciones Grupo D Copa de la Liga

# Equipo PTS PJ DG 1 Audax Italiano 10 5 +3 2 Unión La Calera 10 5 +2 3 Universidad de Chile 7 5 +5 4 Deportes La Serena 1 5 -10

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Grupo D – Copa de la Liga: Audax Italiano lidera por diferencia de gol sobre Unión La Calera. Universidad de Chile mantiene opciones matemáticas de clasificar, mientras que Deportes La Serena ya está eliminado.