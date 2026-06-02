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Colo Colo vs. Huachipato: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa de La Liga

Los albos tienen clara la importancia de Coquimbo para clasificar al torneo.

Por Franccesca Arnechino

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Los albos dependen del resultado de Coquimbo vs. Deportes Concepción, para clasificar en el torneo.
© Photosport.Los albos dependen del resultado de Coquimbo vs. Deportes Concepción, para clasificar en el torneo.

Este fin de semana Colo Colo deja en pausa su buen momento en la Liga de Primera y volverá a enfocarse en la Copa de la Liga, donde aún mantiene una mínima opción de avanzar a semifinales.

Los albos están segundo en su grupo, a solo un punto del líder Coquimbo Unido, aunque ya no depende exclusivamente de sus resultados para clasificar entre los cuatro mejores.

Por eso, antes de enfrentar a Huachipato, el cuadro popular estará atento a lo que ocurra el viernes entre Deportes Concepción y los piratas, un resultado que podría definir gran parte de su futuro en el torneo.

Colo Colo depende de Coquimbo en la Copa de la Liga – Photosport

Colo Colo depende de Coquimbo en la Copa de la Liga – Photosport

Colo Colo vs. Huachipato: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Huachipato juegan el próximo domingo 7 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la fecha 6 de la Copa de La Liga.

El partido entre Albos y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
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¿Qué necesita Colo Colo para clasificar en Copa de la Liga?

La caída ante Coquimbo Unido dejó a Colo Colo sin margen de error en la Copa de la Liga. Ahora, los albos necesitan sumar ante Huachipato y esperar un resultado favorable para meterse en semifinales.

Gran parte de sus opciones pasan por el duelo entre Deportes Concepción y Coquimbo. Si los piratas pierden, al Cacique le alcanzará con un empate. En caso de igualdad, los dirigidos por Fernando Ortiz estarán obligados a ganar para seguir en carrera.

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Tabla de posiciones Grupo A – Copa de la Liga

Los albos dependen de Coquimbo para clasificar

Los albos dependen de Coquimbo para clasificar

En resumen…

  • Colo Colo enfrenta a Huachipato el domingo 7 de junio a las 15:00 horas.
  • El partido por Copa de la Liga se transmitirá vía TNT Sports y HBO Max.
  • Los albos marchan segundos en su grupo, a un punto del líder Coquimbo Unido.
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