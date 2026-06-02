Los albos tienen clara la importancia de Coquimbo para clasificar al torneo.

Este fin de semana Colo Colo deja en pausa su buen momento en la Liga de Primera y volverá a enfocarse en la Copa de la Liga, donde aún mantiene una mínima opción de avanzar a semifinales.

Los albos están segundo en su grupo, a solo un punto del líder Coquimbo Unido, aunque ya no depende exclusivamente de sus resultados para clasificar entre los cuatro mejores.

Por eso, antes de enfrentar a Huachipato, el cuadro popular estará atento a lo que ocurra el viernes entre Deportes Concepción y los piratas, un resultado que podría definir gran parte de su futuro en el torneo.

Colo Colo depende de Coquimbo en la Copa de la Liga – Photosport

Colo Colo vs. Huachipato: Horario y dónde ver

Colo Colo vs. Huachipato juegan el próximo domingo 7 de junio, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Huachipato, por la fecha 6 de la Copa de La Liga.

El partido entre Albos y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

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ZAPPING: 36 (HD)

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¿Qué necesita Colo Colo para clasificar en Copa de la Liga?

La caída ante Coquimbo Unido dejó a Colo Colo sin margen de error en la Copa de la Liga. Ahora, los albos necesitan sumar ante Huachipato y esperar un resultado favorable para meterse en semifinales.

Gran parte de sus opciones pasan por el duelo entre Deportes Concepción y Coquimbo. Si los piratas pierden, al Cacique le alcanzará con un empate. En caso de igualdad, los dirigidos por Fernando Ortiz estarán obligados a ganar para seguir en carrera.

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Tabla de posiciones Grupo A – Copa de la Liga

Los albos dependen de Coquimbo para clasificar

En resumen…