El Cacique no depende de sí mismo, pero igual se la juega con varios titulares y unos pocos cambios en su oncena. Fernando Ortiz prepara sorpresas.

Colo Colo no quiere dejar de soñar con ganarlo todo y, pese a que ya no depende de sí mismo, va con todo en su formación en la Copa de la Liga. Este domingo 7 de junio desde las 15:00 horas el Cacique visita a Huachipato por la última fecha de la fase de grupos y lo hará con sorpresas en su oncena.

Pese a que Coquimbo Unido tiene la primera opción de clasificar a semifinales en el Grupo A si vence a Deportes Concepción, en el Estadio Monumental apelan a un milagro. Fernando Ortiz no se guarda nada y, más allá de unos cambios obligados y otros sorpresivos, el DT tira todo a la parrilla.

Sin Gabriel Maureira por su llamado a la selección chilena, el arco albo tendrá a uno que espera su oportunidad hace rato, pero no es el único. En la defensa un cortado vuelve a la titularidad y los juveniles salen al rescate en un mediocampo donde perdieron a un pilar como Víctor Felipe Méndez, que también está con la Roja.

Colo Colo se llena de sorpresas en su formación para buscar la hazaña en la Copa de la Liga

En Colo Colo siguen creyendo que es posible avanzar a las semifinales de la Copa de la Liga. El Cacique ruega por un revés de Coquimbo Unido para así ir a enfrentar a Huachipato con la formación estelar que ha ensayado este miércoles en el Estadio Monumental.

Javier Méndez vuelve a la titularidad en la formación de Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN destapó el once que prepara Fernando Ortiz, el que tiene una sorpresa en el arco. Sin Gabriel Maureira y con Fernando De Paul lesionado, el elegido es nada menos que Eduardo Villanueva, quien a sus 21 años ha perdido terreno en la pelea por el puesto.

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En la defensa es donde aparece otra de las sorpresas. Javier Méndez, que llegó como refuerzo pero casi no ha jugado, asoma como titular para acompañar a Arturo Vidal y Joaquín Sosa en el fondo albo.

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En el mediocampo también hay cambios, como el ingreso de Matías Fernández Cordero y Erick Wiemberg. A ellos se suma el regreso de Tomás Alarcón y la irrupción del juvenil Sebastián Vega, el que pelea el puesto con Rodrigo Catalán para enfrentar a Huachipato.

Finalmente está el ataque, donde Fernando Ortiz parece haber encontrado por fin el tridente que lo deja más tranquilo. Este está compuesto por Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán, los que brillaron frente a Deportes La Serena el fin de semana.

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De esta manera, Colo Colo ya ensaya una formación para lograr el milagro en la Copa de la Liga. Esta sería con Eduardo Villanueva en el arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en la defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Sebastián Vega (Rodrigo Catalán) y Erick Wiemberg en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en la delantera.

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