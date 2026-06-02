El regreso de Carlos Palacios ha sido el gran tema en Colo Colo en la última semana. La Joya no está cómoda en Boca Juniors y ha tenido un coqueteo con el Cacique que podría traerlo de vuelta. O eso era lo que querían los hinchas.
Y es que si bien tanto el jugador como los fanáticos albos tienen ganas, lo cierto es que en la dirigencia de Blanco y Negro todavía no están totalmente convencidos. Así por lo menos lo dejó claro Jaime Pizarro, el nuevo director deportivo del Eterno Campeón.
El ídolo del Cacique, ahora en un rol más administrativo, se sinceró sobre la posibilidad de que la Joya vuelva al Estadio Monumental. Ahí, además de alejarlo, enfatizó en que hay que pasar por varios otros procesos antes de pensar en verlo otra vez de blanco en Pedrero.
Jaime Pizarro aleja, por ahora, el retorno de Carlos Palacios a Colo Colo
Pese a que los hinchas lo piden, en Colo Colo piden calma por el posible regreso de Carlos Palacios. La Joya no escondió sus ganas de volver al Estadio Monumental, pero en el Cacique fueron muy claros al respecto.
Carlos Palacios y Colo Colo se siguen coqueteando con todo.
Jaime Pizarro habló con los medios de comunicación la noche de este martes y se sinceró sobre los rumores en torno al jugador de Boca Juniors. “Se ve difícil“, fue su primera reacción ante la pregunta.
Pero el motivo no es que no tengan plata ni ganas, sino que es más profundo. “Esto implica una situación que debe llevar a negociaciones, a diferentes etapas y que en este momento no es factible“.
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Con contrato aún con Boca Juniors, una salida de Argentina no será nada de fácil para Carlos Palacios. Los Xeneizes no quieren un préstamo y en Colo Colo tendrán que meterse la mano al bolsillo si lo quieren recuperar.
En las últimas semanas se conoció que Fernando Ortiz busca un volante creativo y un extremo, puestos en los que el jugador ha destacado. Esto deja en el aire la opción y abierta la puerta a que ambas partes se puedan acercar para ver si es posible.
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Carlos Palacios está en Chile disfrutando de sus días libres mientras su nombre suena cada vez más fuerte en Colo Colo. En Boca Juniors están al tanto del interés y exigirán varios millones si alguien lo va a buscar.
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En resumen, Colo Colo y Palacios
- El balde de agua fría de Jaime Pizarro: Aunque los hinchas y el propio Carlos Palacios han coqueteado con su retorno al Estadio Monumental, el nuevo director deportivo de Colo Colo, Jaime Pizarro, le puso paños fríos al asunto. El “Káiser” fue tajante al señalar que la operación “se ve difícil” y que, en este momento, “no es factible” debido a las complejas etapas de negociación que implicaría.
- La exigencia económica de Boca Juniors: Sacar a “La Joya” del fútbol argentino no será una tarea sencilla. Al tener contrato vigente, la directiva de Boca Juniors no está dispuesta a cederlo mediante un préstamo. Si la concesionaria Blanco y Negro desea recuperar al extremo, estará obligada a realizar un esfuerzo financiero millonario para comprar su carta.
- La necesidad táctica de Fernando Ortiz: A pesar de las trabas económicas y administrativas, la esperanza no está completamente cerrada. El interés se mantiene vivo en Pedrero debido a que el técnico Fernando Ortiz ha solicitado expresamente la incorporación de un volante creativo y un extremo en este mercado de pases, perfiles donde Palacios encaja a la perfección.