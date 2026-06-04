El entrenador de la Roja tiene en mente mantener en el arco como titular a Lawrence Vigouroux, en desmedro de Brayan Cortés.

Quizás este sábado Nicolás Córdova enfrentará el desafío más complejo desde que es el entrenador interino de la selección chilena, que visita a Portugal, en su despedida en Lisboa antes de partir al Mundial de 2026.

El experto en métricas no quiere dejar nada al azar y prepara a sus jugadores para el duelo ante el equipo de Cristiano Ronaldo, elenco que espera mostrar sus armas y decir que es candidato en la Copa del Mundo.

Uno de los puesto que siempre genera debate es el arco, y ahora se suma más condimento por el regreso de Brayan Cortés, quien vuelve a la Roja gracias a su regular desempeño en Argentinos Juniors.

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¿Lawrence Vigouroux o Brayan Cortés será el arquero titular en Chile ante Portugal?

Alguien que ha estado presente en todos los partidos amistosos de la selección chilena en el extranjero es el corresponsal de RedGol, Kenotratamundo Skechers Fútbol, quien olfatea y asegura que Lawrence Vigouroux será titular ante los lusos.

Eugenio Salinas maneja información y adelanta que el hombre de Swansea tiene todas las de ganar en la disputa con Brayan Cortés, debido a que para Nicolás Córdova está muy sobre el resto de los otros goleros nacionales.

Lawrence Vigouroux se perfila como el titular en el arco de Chile. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

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El arquero chileno-inglés-jamaicano tomó la titularidad en el cierre de las nefastas Eliminatorias para el Mundial 2026 y no la soltó más, sumando un total de 7 partidos como el meta del equipo nacional, y según nuestro Keno, llegará a 8 este sábado en Lisboa.

Lawrence Vigouroux se perfila nuevamente como el arquero titular de la selección chilena, en el importante partido amistoso que se jugará este sábado ante Portugal en Lisboa.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Portugal por un amistoso internacional?

El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.

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