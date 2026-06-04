El gerente de selecciones nacionales ratificó que se va a disputar el partido ante los africanos el próximo martes.

Mucha incertidumbre ha generado el segundo partido amistoso de la selección chilena en la gira por Europa, porque tras el duelo de este sábado con Portugal tiene agendado un choque con Congo, que se vio complicado por los problemas sanitarios que sufre el país africano.

El duelo ante el cuadro africano se iba a disputar en la ciudad español de La Línea de la Concepción, sin embargo, el alcalde de la localidad, Juan Franco, canceló el encuentro por el brote de ébola que sufren en el Congo.

Pese a los problemas mencionados, el encuentro se va a jugar sí o sí, situación que ratificó el gerente de selecciones, Felipe Correa, en diálogo con el enviado especial de RedGol a Europa Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

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Felipe Correa confirma el amistoso con Congo

Felipe Correa informó este jueves que se disputa el encuentro ante el cuadro africano: “podemos tener la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas (de sedes), tres muy concretas, ya con la autorización”.

“El partido se va a jugar el 9 (de junio), tal como estaba planificado. Esperamos que sea finalmente en España, que es una de las alternativas que tenemos, pero para confirmarlo, lo vamos a cerrar finalmente mañana (viernes)”, dijo el directivo.

La Roja jugará ante Portugal y Congo. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

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“Estamos preparados para todas las opciones, pero también obviamente los medios de comunicación y la opinión pública sepan dónde finalmente vamos a jugar el partido”, remató.

El partido entre la selección chilena y su similar de Congo se jugará este martes 9 de junio, en sede por definir. España o Francia surgen como alternativas.

En síntesis

La selección chilena jugará un partido amistoso ante Congo el martes 9 de junio.

jugará un partido amistoso ante el martes 9 de junio. El brote de ébola en Congo obligó a cancelar la sede inicial en España.

en Congo obligó a cancelar la sede inicial en España. El gerente Felipe Correa confirmó que el partido se jugará en sede por definir.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Portugal por un amistoso internacional?

El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.