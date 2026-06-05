El DT de la selección chilena sostiene que Chile está creciendo en individualidades, pero necesita que Darío Osorio suba un cambio para conseguir el salto exponencial y definitivo en el fútbol europeo.

El entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, habló en la previa del amistoso clase A de La Roja, este sábado contra Portugal. Los lusos preparan su participación en el Mundial 2026 mientras el equipo nacional sigue su proceso de reestructuración tras el nuevo fracaso en eliminatorias.

Uno de los temas que abordó Córdova fue el crecimiento de Chile desde su llegada como interino, tras la salida del infumable Ricardo Gareca. El DT del representativo criollo destacó casos como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, mientras le pide a Darío Osorio dar ese salto de calidad.

“Hoy la base del crecimiento no es tanto lo que hagamos como equipo, sino que crezcan como jugadores. No sabemos quién esté en marzo, pero necesitará jugadores y no un grupo formado“, dijo Córdova.

Agrega que “un grupo que se conoce, pero el equipo lo hará el técnico de turno y para eso necesitamos jugadores. Hoy es un conocimiento casi personal“.

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Córdova y el ejemplo de la generación dorada

Córdova expone “Vicente Pizarro el año pasado estaba en Colo Colo y hoy está en el fútbol argentino jugando Copa Libertadores. Lucas Cepeda está en España, Darío Osorio ojalá dé el asalto. Cuando más salgan al extranjero esto se va a engrosar“.

Córdova y el crecimiento de Chile: ojalá Osorio dé el salto.

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“Cuando estuvimos en la cresta de la ola no fue sólo por los grandes entrenadores, sino porque los jugadores estaban en el Barcelona, la Juventus y el Manchester City. Además que casi el cien por ciento jugaba en Europa, eso lo quieran o no es otra velocidad, otra forma de entrenar”, complementa.

Nicolás Córdova sentencia que “creo que a esta altura del partido y con lo que viene, no es tan relevante si jugamos mejor o peor, sino que los jugadores vayan creciendo”.

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La Roja visita a Portugal este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas de Chile. El duelo se jugará en el Estadio Nacional do Jamor, en la localidad de Oeiras, en Lisboa.

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Resumen:

-Sábado 6 de junio: La Roja jugará contra Portugal a las 13:45 horas.

-Nicolás Córdova: el entrenador interino destacó a Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

-Estadio Nacional do Jamor: el encuentro amistoso se disputará en Lisboa, Portugal.