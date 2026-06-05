El actual DT interino de la selección recalcó que está trabajando al máximo para avanzar todo lo posible para la llegada del “Ingeniero”.

Nicolás Córdova abordó su futuro en la selección chilena y sorprendió con su decisión sobre quién debe asumir el mando de la Roja. Lo que fue aplaudido por los hinchas en este complejo momento que enfrenta el equipo nacional.

Chile se quedó sin Mundial y tras estar en la elite con la generación dorada, ahora tiene que asumir el rol de equipo sparring. Por lo mismo disputará los últimos amistosos ante Portugal y Congo.

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Ante esto, Córdova abordó el presente del equipo y se sinceró sobre su cargo. A tal punto que recalcó que el próximo encargado de asumir debe ser Manuel Pellegrini.

“Todos queremos que venga. No lo podemos esconder”, indicó de entrada el estratega que asumió el mando de la Roja de forma interina. “Para los que estamos en las juveniles sería un verdadero honor trabajar con él”, agregó Córdova.

Pese a tener contrato con el Real Betis, Manuel Pellegrini vuelve a sonar en la selección chilena. Getty Image

“Habló siempre con él”: El apoyo de Nico Cordova para la llegada de Manuel Pellegrini

Lo sorpresivo de la confesión de Nicolás Córdova fue que enfatizó en el trabajo se realiza en la Roja. Por lo que justificó las convocatorias y el estilo que se implementa en las juveniles para incrementar el número de jugadores para el próximo DT.

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“Yo estoy a disposición, disfrutando cada momento que estoy al mando de la selección. Estamos haciendo un lindo trabajo”, agregó.

Incluso confesó que conversa seguido con Manuel Pellegrini. Por lo que tiene toda la fe en que será el elegido para asumir en la selección de cara al próximo proceso de Eliminatorias y Copa América.

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“Habló siempre con él. Es una persona que siempre te recibe. Conversamos de todo, no solo de la selección. Siempre te da consejos, es el mejor entrenador del fútbol chileno y sería un placer tenerlo acá”, sentenció.