El técnico se postula a la Roja asegurando que es el único que puede tomar el fierro caliente si el Ingeniero no acepta. "No veo chilenos dirigiendo en otro lado", enfatizó.

Chile busca técnico y Manuel Pellegrini es el nombre que los hinchas piden. El Ingeniero ha tenido una tremenda carrera en el extranjero y ahora le hace ojitos a la Roja, aunque manteniéndose a una distancia importarte, la que abre la opción a uno que espera atrás en la fila: Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma dio el salto hace unos años para dirigir a la selección de Nicaragua y desde entonces pelea por llegar a la banca del Equipo de Todos. Y si bien tiene claro que no es prioridad, en las últimas horas le hizo un claro aviso a la ANFP para que lo vaya a buscar si es que el DT del Real Betis sigue negándose.

Pero más allá de postularse, son los argumentos que dio el polémico estratega los que han generado un enorme debate. Esto, ya que enfatizó en que no hay ninguno como él o el Ingeniero capacitados para dirigir el nuevo proceso de la Roja.

Marco Antonio Figueroa se postula a la banca de Chile si no llega Manuel Pellegrini

Para Marco Antonio Figueroa no hay nadie más que él para tomar el fierro caliente de la selección chilena si es que Manuel Pellegrini da otro portazo. Pese a los intentos, el Ingeniero ha sido claro en remarcar en que no vendrá si no hay una dirigencia con la que trabajar seriamente, lo que deja la pista servida a otros interesados.

Marco Antonio Figueroa le avisó a Chile que, si Manuel Pellegrini no quiere, él puede tomar la banca de Chile. Foto: Photosport.

En conversación con Bolavip, el entrenador fue lapidario con cualquier otro que se quiera postular en nuestro país. “De los técnicos chilenos está Manuel y estoy yo, porque yo he hecho una carrera fuera y muy importante de mucho tiempo. Aparte estoy (hace) cuatro años en un proceso de selección, entonces sé lo que significa estar en un proceso“.

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En esa misma línea, el Fantasma aseguró que en Chile no hay nadie más capacitado. ¿La razón? Para él es que “no veo técnicos chilenos dirigiendo en otro lado, entonces por eso yo me atrevo a decir siempre que si no hay Manuel, soy yo. Es por eso nada más“.

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Aunque Marco Antonio Figueroa fue muy claro en que la ANFP tiene una manera de trabajar marcada. “Ya sabemos que acá todo el mundo cambia y todo el mundo prefiere cruzar la cordillera, buscar técnicos que son mucho más caros y que tienen mucho menos experiencia que uno”.

Habrá que ver si es que esto mueve en algo el piso en Quilín para tomar la decisión definitiva. El gran deseo es el DT del Betis, pero tienen claro que su arribo es complejo si no tiene un grupo de trabajo que lo deje tranquilo.

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Marco Antonio Figueroa sigue soñando con ser una opción real para la selección de Chile. El Fantasma espera que Manuel Pellegrini sepulte su chance para así transformarse en un candidato firme para dirigir a la Roja.

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Los números de Marco Antonio Figueroa en Nicaragua

En su paso por la selección de Nicaragua, Marco Antonio Figueroa ha logrado dirigir un total de 42 partidos oficiales. En ellos consiguió 17 triunfos, 7 empates y 18 derrotas, con 61 goles a favor y 52 en contra.

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En resumen, Chile y Figueroa