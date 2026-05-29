El volante ha sido convocado por el técnico pero ha dado distintas excusas para no ser parte. Ahora lo mandó al choque y se supo de más detalles ocultos hasta ahora.

Erick Pulgar desecha a Chile un vez más después de ser convocado. El mediocampista pareció en la nómina de la Roja para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, pero nuevamente optó por bajarse y las dudas sobre el tema no tardaron en aparecer.

El volante le ha dado varios portazos a Nicolás Córdova, por lo que este viernes en conferencia de prensa decidió cantarla clara. “Siempre ha estado en la órbita de ser llamado. Creo que es uno de los jugadores más importantes que hoy tenemos en el extranjero, jugando a un muy buen nivel. Él, por temas personales, ha preferido decir que no“, explicó.

Si bien con esto el entrenador le pasó la pelota al jugador, el misterio sigue instalado. Es por ello que durante horas de la tarde destaparon la olla y contaron la verdadera razón por la que se ha marginado del actual proceso: no perder el tiempo.

Erick Pulgar ni ahí con ser parte del experimento de Nicolás Córdova en Chile

La ausencia de Erick Pulgar en la selección chilena ha dejado demasiadas dudas como para seguir pasándola por alto. El volante del Flamengo otra vez le dijo que no a la Roja de Nicolás Córdova en una decisión de la que por fin se conocieron mayores detalles.

Erick Pulgar se alejó de Chile desde que apareció Nicolás Córdova. Foto: Photosport.

Fue el periodista Rodrigo Hernández quien en Los Tenores de Radio ADN contó que el mediocampista se bajó de la nómina con su propia voluntad. “Fue consensuado con su representante, pero al final el que toma la decisión es del jugador”, explicó.

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En esa misma línea, el reportero detalló que “conversó esto con su representante y le notificó formalmente a Felipe Correa que no iba a venir. Eso está acreditado en el reporteo”.

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¿Pero por que no estar con Chile? Según explicó el periodista “la razón de fondo, lo que he averiguado, es que a él no le estimula este momento de la selección que es como experimental con un técnico interino. Se declara disponible cuando sea un partido en serio“.

El jugador no quiere venir a perder el tiempo y prefiere ser opción cuando haya un técnico fijo para competencias oficiales. “Hay una oferta de Arabia, la está considerando y quiere ir. Quiere terminar en la primera de Colo Colo”.

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Encuesta¿Debe Chile no considerar más a Erick Pulgar por no venir a amistosos? ¿Debe Chile no considerar más a Erick Pulgar por no venir a amistosos? Ya votaron 0 personas

Erick Pulgar sigue al margen de Chile mientras Nicolás Córdova siga experimentando con miras al futuro. La Roja espera para su nuevo entrenador y el volante mira a la distancia para poder jugar una vez más con nuestro país.

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Los números de Erick Pulgar esta temporada

En lo que va de temporada 2026, Erick Pulgar ha logrado disputar un total de 19 partidos oficiales con Flamengo. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.509 minutos que acumula dentro de la cancha.

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En resumen, Pulgar y Chile