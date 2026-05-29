El delantero de Universidad Católica jugó un partido aparte en su visita a La Bombonera en esta Copa Libertadores 2026.

Universidad Católica jugó el partido del año en su visita a Boca Juniors en la Copa Libertadores 2026. La UC superó por 1-0 en La Bombonera gracias a un golazo de Clemente Montes y clasificó como líder del Grupo D para los octavos de final del certamen continental.

Además, los cruzados dejaron eliminado del torneo a los xeneizes, quienes ahora se tendrán que conformar con seguir disputando la ronda de playoffs de la Copa Sudamericana, instancia donde jugarán ante O’Higgins.

Por lo mismo, uno que disputó un partido aparte fue Fernando Zampedri, ya que al otro de la cordillera siempre vibró con los colores de River Plate. Para el Toro era un clásico y así lo jugó en La Bombonera.

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Zampedri recuerda a River Plate luego de eliminar a Boca con Universidad Católica

Tras la victoria cruzada el delantero aseguró que “hoy Boca no hizo un gran partido, en su cancha no nos incomodó mucho. Marcamos y fue el partido que imaginábamos. No sufrimos con ocasiones claras de ellos. Me voy invicto de La Bombonera, me voy más contento todavía. Católica tuvo huevo hoy en esta cancha”.

Fernando Zampedri no se achicó ante Boca Juniors en La Bombonera. | Foto: Photosport.

“Es especial porque me voy invicto y recibí muchos mensajes del club del que soy hincha y de toda mi familia. Este triunfo también es para ellos”, agregó.

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Sobre lo que fue su cruce con Leandro Paredes durante el compromiso, el Toro avisó que “te maneja el partido, tiene una calidad impresionante. Había que buscarlo de entrada, molestarlo, hacerlo sentir incómodo. Lo pudimos incomodar y después ya estaba más atrás, no participaba mucho. Ahora lo banco a full, pero dentro de la cancha había que darle”.

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En síntesis