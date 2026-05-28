El canterano y goleador cruzado repasó su histórico gol. Emocionado tras el pitazo final, dijo que el equipo irá por más en la Copa Libertadores.

U Católica hizo historia en Copa Libertadores tras vencer en La Bombonera a Boca Juniors. Los cruzados quedaron primeros en su grupo y, de paso, eliminaron del torneo a los argentinos y los mandaron a jugar Copa Sudamericana.

Ahí fue Clemente Montes quien se robó las miradas tras el golazo del 1-0 definitivo en el primer tiempo. El hábil delantero no se guardó nada y, emocionado, habló en cancha tras el pitazo final.

“Fue un golazo. Cuando agarra la comba, toca el palo y entra, me volví loco, se silenció toda La Bombonera”, confesó el canterano cruzado. Tras eso, siguió delirando con la jugada y le mandó mensaje a los hinchas.

Clemente Montes avisa por la UC tras la clasificación

Emocionado y al borde de las lágrimas, Clemente Montes le habló al corazón del hincha de U Católica. Ahí dijo que este equipo no tiene techo e irán por más en la Copa Libertadores.

Montes y el momento del golazo en Argentina /Photosport

“Este es un gol muy especial. Uno lo viene buscando, más encima de visita a Boca, estoy contento por ayudar a clasificar al equipo”, dijo. Fue ahí que desglosó el partido y sacó pecho por frenar a Leandro Paredes.

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Según Montes, “planteamos un partido así bien dinámico marcando a Paredes y jugarles de contra. Salió a la perfección, nos faltó tener más la pelota, pero hay que celebrar porque clasificamos y estoy muy contento por eso”.

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“A los hinchas agradecerles por siempre el apoyo. Fueron muy importantes los que vinieron y han estado yendo al estadio, estamos ilusionados y podemos hacer grandes cosas en al Copa”, cerró.

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