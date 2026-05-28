El técnico argentino celebró el histórico triunfo de los Cruzados ante Boca Juniors en La Bombonera.

La sonrisa de Daniel Garnero contrarrestaba con la cara larga de los hinchas de Boca Juniors. Universidad Católica avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores y el DT habló de lo que viene.

Los Cruzados fueron a Buenos Aires, vencieron a los Xeneizes por 1-0 y quizás deban pagar multa en el aeropuerto por el peso de traer la clasificación en avión. Los hinchas jamás olvidarán la noche donde Clemente Montes silenció a La Bombonera.

La alegría de Daniel Garnero

Universidad Católica se metió entre los 16 mejores equipos de la Copa Libertadores. Argumentos tenía de sobra Daniel Garnero para estar feliz. De todas maneras, puso los pies en la tierra y habló de lo que viene. Reconoció que hay expectativa en el equipo.

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“Contento, estamos ilusionados, hay un plantel con un compromiso muy grande y muy buenos rendimientos, ahora los mata-mata son difíciles, pero este grupo nos entrenó muy bien con rivales tan difíciles“, explicó Garnero.

Incluso, hasta hizo una autocrítica en medio de la alegría. “Nos quedamos con la clasificación, ganar en una cancha difícil y quedar punteros, lograr el objetivo es muy importante. Podríamos haberlo hecho mejor, pero el equipo está muy comprometido y así se pueden lograr cosas“, recalcó.

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Si bien Universidad Católica comenzó perdiendo en esta Copa ante Boca Juniors en el Claro Arena, Daniel Garnero contó que el punto de inflexión fue la victoria ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Terminó como líder del Grupo D con 13 puntos.

“Perder el primer partido de local no afectó, pero éramos conscientes que dependíamos de nosotros, ir a Brasil y obtener el resultado nos dio más seguridad y nos demostró que podíamos, cuando el grupo está convencido se entrega al máximo”, cerró el entrenador de los Cruzados.