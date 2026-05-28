El Toro Zampedri le dio con todo a Boca tras la histórica clasificación en Copa Libertadores, que de paso eliminó al xeneize en su propia casa.

Universidad Católica cumplió una noche histórica al derrotar por 0-1 a Boca Juniors en el estadio La Bombonera, por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. La UC se mete en octavos de final primera en la tabla y de paso eliminó al cuadro argentino.

Fernando Zampedri no convirtió, pero fue protagonista en el ataque cruzado. Además sacó chispas en un duelo individual con Leandro Paredes.

Con el pitazo final y entre los festejos, Zampedri manifestó que “trabajamos muy duro para que ellos no pudieran tener situaciones, sostuvimos muy bien la defensa, marcando mucho al medio donde ellos tenían mucho juego. Cortamos la circulación de Paredes y trabajamos en juagada de contra. La tuvimos y marcamos”.

ver también Bombonerazo: La Católica le gana a Boca y clasifica en Copa Libertadores… El Xeneize eliminado

Zampedri tímido, pero en Argentina subestimaron a la UC

El Toro agregó que “arrancamos la Copa un poco tímidos de local contra este mismo rival. Lo charlamos puertas adentro: así no se podía jugar, y terminamos haciendo una gran Libertadores“.

Zampedri sin asco contra Boca: “de este lado de la cordillera subestimaron a la Católica”

Sobre la misma, Zampedri le tocó la oreja a Boca y al fútbol argentino: “siempre hay que intentarlo, sobreponerse a las cosas. En la previa no nos tenían fe en que clasificáramos y terminamos saliendo primeros“.

Publicidad

Publicidad

“De este lado de la cordillera nos subestimaron del inicio, pero los partidos se ganan jugando y no de la boca para afuera. Que disfrute la hinchada, gracias por el apoyo, una alegría muy grande. Hoy dejamos muy alto el nombre de esta institución“, sentenció El Toro.

ver también U. Católica roncó en La Boca: el fuerte encontrón de Fernando Zampedri con Leandro Paredes

La UC se va a octavos de final de la Copa Libertadores. Ocupó el primer lugar del Grupo D con 13 puntos, seguida de Cruzeiro (11), Boca Juniors (7) y Barcelona de Ecuador (3).

Resumen:

-Universidad Católica derrotó 0-1 a Boca Juniors clasificando primera del Grupo D.

-Fernando Zampedri lideró el ataque en el triunfo histórico en el estadio La Bombonera.

-La UC lideró su grupo con 13 puntos, eliminando a Boca Juniors del torneo.