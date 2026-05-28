Los Cruzados eliminaron a Boca Juniors en La Bombonera y avanzaron de ronda.

Los hinchas de Universidad Católica vivieron una noche que jamás olvidarán. Eliminaron a Boca Juniors en La Bombonera y se metieron en octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los Cruzados fueron hasta Buenos Aires, le guapearon a uno de los más grandes de América en su propia cancha y salieron airosos. Siguen en carrera a nivel continental, donde ya analizan quiénes serán los posibles rivales de la siguiente ronda.

¿Contra quién podría jugar U. Católica?

Universidad Católica contra todo pronóstico terminó en la cima del grupo D, el cual fue denominado como el de la muerte por estar conformado por grandes clubes como Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona. Los dirigidos por Daniel Garnero fueron más fuertes.

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Al ser líderes, en los octavos de final tendrán que medirse a alguno de los clubes que terminó en el segundo puesto de su respectiva zona. Ahí, aparecen equipos de mucha envergadura, pero los Cruzados han demostrado que están para cosas importantes.

Los posibles rivales de Universidad Católica pueden ser Estudiantes de La Plata, Tolima, Fluminense, Cruzeiro, Platense, Palmeiras, Mirassol o Palmeiras. De estos oponentes saldrá el club que se medirá ante el equipo chileno en la ronda de los 16 mejores.

El sorteo de los octavos de final se realizará este viernes 29 de mayo a las 11:00 horas de Chile. En ese momento los Cruzados, al igual que Coquimbo Unido, conocerán a su siguiente rival para seguir en carrera a nivel continental.

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Universidad Católica terminó como líder del grupo D con 13 puntos, superando las 11 unidades de Cruzeiro y mandando a Boca Juniors a jugar los playoffs de la Copa Sudamericana con 7 puntos. Barcelona cerró la zona con 3 unidades.