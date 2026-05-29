Clemente Montes analizó su histórico golazo ante Boca Juniors en la Copa Libertadores y elogió a la hinchada de U. Católica.

Clemente Montes fue el héroe de una noche histórica de U. Católica en Copa Libertadores. Los cruzados vencieron a Boca Juniors en La Bombonera y se instalaron como punteros en los octavos de final.

Un golazo del delantero cruzado definió el encuentro. A los 33′, Montes aprovechó una contra de la UC y mandó un misil al arco: tocó el vertical izquierdo antes de meterse en las redes y decretar el 1-0.

Más tarde, no pudo más de orgullo. “Cuando agarra la comba, toca el palo y entra, me volví loco, se silenció toda La Bombonera. Este es un gol muy especial. Uno lo viene buscando, más encima de visita a Boca“, relató.

En diálogo con Frecuencia Cruzada, el atacante además tuvo palabras para la gente que cruzó la cordillera y los acompañó en La Bombonera. “Solo agradecerles. Hablando muy en serio, en los tiempos muertos se escuchaban mucho más que los de Boca y eso para mí es una locura“, dijo.

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“El gol más importante de mi carrera”: Clemente Montes tras la victoria de U. Católica

En cuanto a su tanto, Clemente Montes señaló que “ojalá haya más, pero para mí es el gol más importante que tengo en mi carrera hasta ahora“.

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Además, entregó la clave del triunfo: “Confianza en nosotros, optimismo. Sabemos cómo va a ser el partido y cómo tenemos que hacerlo. Quizás a veces no jugamos tan bonito, pero nos funciona porque estamos convencidos de la táctica que tenemos que hacer“.