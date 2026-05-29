Davoo Xeneize realizó una extensa transmisión tras la eliminación de Boca Juniors a manos de U. Católica. Así reaccionó al gol de Clemente Montes.

U. Católica lo logró: obtuvo un triunfo histórico ante Boca Juniors en La Bombonera y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cruzados avanzaron como punteros de su grupo.

Un golazo de Clemente Montes definió el encuentro. A los 33′, tras una contra de la Franja, el delantero se la jugó con misil hacia el arco que pegó en el palo y después se metió, silenciando a todos en Argentina.

“Fue un golazo. Cuando agarra la comba, toca el palo y entra, me volví loco, se silenció toda La Bombonera. Este es un gol muy especial. Uno lo viene buscando, más encima de visita a Boca“, relató el delantero después.

En Argentina, Davoo Xeneize solo pudo rendirse ante el tanto anotado por el chileno. El reconocido hincha de Boca vivió la derrota en la cancha, pero más tarde realizó una transmisión en Kick para analizar lo sucedido.

“No puedo creer el golazo que nos metió”: Davoo y el gol de Clemente Montes | Kick

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“Es una barbaridad”: La reacción de Davoo Xeneize al golazo de Clemente Montes en Copa Libertadores

Al ver el gol, el streamer argentino se tapó la cara. “Yo no puedo creer el golazo que nos metió Montes. Es una barbaridad“, dijo Davoo Xeneize.

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“Ya el hecho de no jugar con el lateral que pasaba solo para patear él fue una decisión difícil de tomar para la jugada. Pero la clava… Palo y adentro, es inatajable. Una locura de gol metió“, reaccionó.