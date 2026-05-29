U. Católica no perdonó los ninguneos argentinos y respondió con todo tras eliminar a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

U. Católica vivió una de las jornadas más emocionantes de su historia. Este jueves, obtuvo un triunfo inédito frente a Boca Juniors en La Bombonera y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Terminado el encuentro, y concretada la clasificación con 13 puntos y una sola derrota, en la Franja recordaron el ninguneo que sufrieron cuando fue el sorteo de los grupos. En Argentina, firmaban que la UC quedaba fuera.

Fernando Zampedri no se guardó nada. “El periodismo argentino nos subestimó mucho y hoy eliminamos a un equipo que iba a clasificar caminando“, disparó desde la misma Bombonera.

Ese sentimiento también llegó a las redes oficiales del club. Primero, los cruzados le respondieron al periodista Rodolfo Cingolani. Después, se fueron también contra el polémico Gustav Salvestrini.

U. Católica celebra: clasificó en la Copa Libertadores y responde a los ninguneos argentinos | Getty Images

ver también La reacción de Davoo Xeneize al golazo de Clemente Montes a Boca: “No lo puedo creer”

U. Católica no perdona: la respuesta a Gustav Salvestrini tras eliminar a Boca

El reconocido streamer e hincha de Boca aseguró poco antes del partido en La Bombonera que “es la Copa Libertadores más accesible de los últimos 10 años“, que “si Boca pasa, somos candidatos absolutos” y que “U. Católica es una papita. Facilísimo. A ver, dame, traéme a la Católica, dale”.

Publicidad

Publicidad

Y en la UC no perdonaron. Esta mañana, citaron el video de las declaraciones de Gustav Salvestrini. “¿Qué pasó ahí?“, escribieron. “Extienda este mensaje a otros streamers que nos quisieron ver abajo“, sumaron.