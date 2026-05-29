Tras la salida de Clark con chanchullos volvieron a aparecer los hilos de Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky en las sombras de la U. Desde la casa de estudios amenazaron a Azul Azul.

Universidad de Chile atraviesa un complicado y polémico presente dirigencial tras revelarse nuevos detalles de la interna del Chuncho. Tras la salida de Michael Clark se reveló que el abogado José Ramón Correa adquirió propiedad de la concesionaria con financiamiento de Patricio Kiblisky y Jacques Gliksberg (socio de Victoriano Cerda).

De esta forma, vuelven a aparecer los mismos nombres: Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky , los mismos sindicados hace ya un par de años como los verdaderos dueños de Azul Azul desde las sombras.

En conversación con Radio Agricultura, el director de Azul Azul en representación de la casa de estudios de Universidad de Chile, Héctor Humeres, lanzó una amenaza a la concesionaria para transparentar sus acciones.

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Revisar el contrato: la amenaza de la U a Azul Azul

“Creo que la esencia del problema está radicada en lo que son las sociedades anónimas que están en el fútbol chileno hoy día. Yo creo que hay un tema grave, muy hondo en esa materia, muy profundo, que debe ser revisado”, dijo Humeres.

Humeres amenaza a Azul Azul por la administración de la U.

Agregó que “espero que la ley de sociedades anónimas deportivas algo influya en esto. A mí no me gusta para nada que tengamos un accionista mayoritario de ese tonelaje en el club, que designa siete directores. Claro. Porque eso naturalmente es un contrapeso en el manejo corporativo de la institución“.

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“Yo creo que ninguna institución debería tener más allá de un 25-20% las acciones de un club como este”, expone Humeres.

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Por último lanzó tajante que “llevamos una sesión del directorio; espero que haya un giro en el directorio en adelante. Si no lo hay, habrá que tomar otras medidas y vamos a tener que ver el tema del convenio con la universidad“.

Resumen:

-José Ramón Correa compró acciones de Azul Azul con financiamiento de Kiblisky y Gliksberg.

-Héctor Humeres amenazó con revisar el convenio entre la universidad y la concesionaria.

-El accionista mayoritario de Universidad de Chile tiene la facultad de designar siete directores.