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Universidad de Chile

Hormazábal reacciona: U de Chile tiene la mejor defensa del campeonato, pero no lo confirma en ataque

La U tiene la mejor defensa del campeonato, pero no puede replicar esa seguridad para el último pase ni para convertir. Hormazábal apunta a la clave.

Por Diego Jeria

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Hormazábal y la virtud de la U que necesitar traspasar al ataque.
© PhotosportHormazábal y la virtud de la U que necesitar traspasar al ataque.

Universidad de Chile prepara su duelo de este sábado contra Deportes Concepción, por la fecha 14 de la Liga de Primera. La U viene de postergarse su encuentro ante O’Higgins, y el registro de la derrota por 1-0 frente a Cobresal en la altitud de El Salvador.

Pese a la irregularidad y el hoy 11° puesto en la tabla, los azules registran la mejor defensa hasta ahora del torneo: sólo 7 goles en contra versus los 10 del puntero Colo Colo y los 11 de Everton. En el CDA trabajan para que esa virtud encuentre la reacción en el ataque y el último pase.

Si queremos mejorar es con trabajo, no tengo otra formula que el trabajo y ha sido en estos tres años se nos ha criticado el último pase y eso hay que trabajarlo individual y colectivamente“, dijo Fabián Hormazábal.

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Hormazábal: refuerzos y las lesiones en la defensa de la U

Agregó que “trabajamos a través de corregir errores, creo que es importante en ese aspecto ser autocríticos, saber cuando cometemos errores y mejorar. También dar intensidad en lo físico y esperamos que se vea reflejado. Estamos tranquilos sabiendo que no podemos perder mas puntos“.

La U puede jactarse de la mejor defensa del fútbol chileno, pero debe traducirlo en la creación y el finiquito.

La U puede jactarse de la mejor defensa del fútbol chileno, pero debe traducirlo en la creación y el finiquito.

Respecto al tema refuerzos de cara al segundo semestre, Hormazábal prefirió esquivar: “claramente no puedo dar una respuesta, eso lo ve el cuerpo técnico con la dirigencia, pero para mi tenemos un tremendo plantel con buenos jugadores y grandes personas”.

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Por último abordó las lesiones de Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia, los titulares en la zona central de la defensa azul de Fernando Gago: “los he visto bien hacen un esfuerzo por recuperarse y estar, ellos mas que nadie lo sabe. Veo que se esfuerza día a día con fisio y los kine, los veo de buena forma”.

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La U enfrenta al Conce, penúltimo en la tabla, este sábado 30 de mayo, desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional. Con un partido pendiente, el encuentro frente a los lilas es válido por la decimocuarta fecha de la Liga de Primera.

Resumen:

-Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción el sábado 30 de mayo a las 17:30.

-Fabián Hormazábal prioriza el trabajo para mejorar el ataque y el último pase del equipo.

-Siete goles en contra registra el club, siendo la mejor defensa de la liga actualmente.

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