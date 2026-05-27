El atacante del Cacique fue amonestado por José Cabero tras el primer tanto de Javier Correa a Universidad Católica el pasado domingo.

Colo Colo ya piensa en su próximo partido por la Liga de Primera 2026 tras vencer a Católica en el clásico. Ahora los albos visitarán a Deportes La Serena, donde buscarán sumar de a tres para seguir como absolutos líderes del torneo.

De cara a ese compromiso el Cacique recibió una tremenda noticia de parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, esto luego de la serie de cruces que se dieron ante los cruzados el pasado domingo en el Claro Arena.

Uno de ellos tuvo a Leandro Hernández como protagonista, quien vivió su duelo aparte con el arquero Vicente Bernedo luego que este le diera un pelotazo tras el 1-1 transitorio de Javier Correa en la precordillera.

ver también Pelea entre Colo Colo y Católica: destapan la burla de Javier Correa que desató caótico final

Leandro Hérnandez recibe perdonazo del tribunal

Luego de la sesión del Tribunal de Disciplina del paso martes 26 de mayo, este ente decidió que al canterano colocolino se le borrara la tarjeta amarilla que recibió de parte de José Cabero. Así las cosas, el atacante seguirá con solo dos amonestaciones en el presente torneo.

Sin embargo, este Clásico Albo-Cruzado se seguirá jugando en el tribunal, ya que por parte de Colo Colo fueron citados Joaquín Sosa y Javier Méndez. Además, por parte de Universidad Católica deben presentarse Vicente Bernedo y Daniel González.

Vicente Bernedo y Leandro Hernández tuvieron un duelo aparte en el último clásico entre Católica y Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Estos cuatro futbolistas deben presentarse ante el próximo martes 2 de junio de manera presencia. Ahí les caerá el castigo definitivo, el que se espera sea de varios partidos tras la mocha que se armó al terminal el partido entre albos y cruzados.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos ahora enfrentarán a Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este compromiso será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

ver también Colo Colo pierde mucho tras la pelea con la UC: tendrá que improvisar por dos posibles suspendidos

En síntesis

El tribunal borró la tarjeta amarilla a Leandro Hernández tras el partido ante Católica.

tras el partido ante Católica. El Tribunal de Disciplina citó a cuatro futbolistas para el martes 2 de junio.

para el martes 2 de junio. Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 y enfrentará a Deportes La Serena.

Publicidad