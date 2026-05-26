Brayan Cortés se fue, pero no ha dejado de estar pendiente de Colo Colo. El Indio regresó a nuestro país para sumarse a los trabajos de la selección chilena y aprovechó de dejar muy en claro que sigue atento al Cacique. Especialmente a una de sus nuevas figuras: Gabriel Maureira.
El canterano de 19 años se adueñó de la portería alba tras la lesión de Fernando De Paul y se ha ganado tremendos elogios en sus primeras apariciones. Eso sí, su rendimiento no sorprende al ahora guardameta de Argentinos Juniors, quien elogió lo que ha hecho.
El Indio, que durante años tuvo la misión y bien sabe lo que significa cuidar el arco del Cacique, valoró lo que ha sido la irrupción del juvenil. Aunque también dejó en claro que los que están atrás no son menos y todo es reflejo del trabajo que se hace en el Estadio Monumental.
Brayan Cortés le da su espaldarazo a Gabriel Maureira para ser el arquero de Colo Colo
Para Brayan Cortés, el arco de Colo Colo está más que bien cuidado con Gabriel Maureira. El Indio habló en conferencia de prensa de la selección chilena y aprovechó de revelara que sigue muy atento lo que está haciendo el Cacique esta temporada.
Gabriel Maureira recibió elogios de parte de Brayan Cortés ante su momento en Colo Colo. Foto: Photosport.
“Siempre uno está apoyando, como hincha del popular. Quizás no lo demuestro en redes sociales pero uno siempre está detrás de la tele apoyando como un hincha más, mi familia también”, señaló el portero.
Fue ahí que Brayan Cortés entró de lleno en el caso de Gabriel Maureira, al que destacó sin olvidarse del resto. “A Gabi lo conozco muy bien, es un chico que ha crecido mucho. Lo demostró en la selección y ahora en Colo Colo. Tiene muchas herramientas, como Villanueva y los más chicos de atrás”.
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De hecho, el Indio destacó el rol de quienes preparan a los arqueros del Cacique. “Hay un buen trabajo, Martín Gutiérrez tiene un gran trabajo y lo ha demostrado. Lo ha hecho valer en cada situación de cada arquero, así que muy orgulloso de los compañeros que están ahí“.
Finalmente, el guardameta también tuvo palabras para Fernando De Paul, quien tomó su lugar después de partir al extranjero y ahora está afuera por una grave lesión. “Hizo las cosas muy bien desde que me fui”, sentenció.
Encuesta¿Debe Gabriel Maureira ser el arquero de Colo Colo aunque vuelva Fernando De Paul?
¿Debe Gabriel Maureira ser el arquero de Colo Colo aunque vuelva Fernando De Paul?
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Brayan Cortés deja en claro que Colo Colo puede estar tranquilo teniendo a Gabriel Maureira en su arco. El Indio le da su respaldo al canterano albo para que demuestre que el haber sido elegido no es casualidad.
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En resumen, Colo Colo, Cortés y Maureira
- El espaldarazo al nuevo guardián del arco: Desde la concentración de la selección chilena (y militando actualmente en Argentinos Juniors), Brayan Cortés llenó de elogios a Gabriel Maureira. El joven portero de 19 años asumió la titularidad en Colo Colo tras la grave lesión de Fernando De Paul, y el “Indio” aseguró conocerlo muy bien, destacando sus enormes herramientas y su gran crecimiento profesional.
- El mérito del trabajo formativo en el Monumental: Cortés no solo validó el nivel de Maureira, sino que hizo hincapié en el excelente trabajo de base que se realiza en el Estadio Monumental. El ex arquero albo destacó directamente la labor del preparador de arqueros, Martín Gutiérrez, y recalcó que otros canteranos que vienen de atrás (como Villanueva) también están muy bien preparados para asumir el desafío.
- Fidelidad al “Cacique” y respeto por el “Tuto”: A pesar de su partida al fútbol extranjero, el iquiqueño reafirmó su amor por el club, confesando que sigue todos los partidos por televisión como un hincha más. Además, aprovechó la instancia para reconocer el rendimiento de Fernando De Paul, asegurando que el “Tuto” estaba haciendo las cosas “muy bien” desde que él dejó la institución hasta el lamentable momento de su lesión.