El Indio alabó a quien ha tomado la portería alba y con el que compartió durante varios años en el Cacique. No se olvidó de los otros.

Brayan Cortés se fue, pero no ha dejado de estar pendiente de Colo Colo. El Indio regresó a nuestro país para sumarse a los trabajos de la selección chilena y aprovechó de dejar muy en claro que sigue atento al Cacique. Especialmente a una de sus nuevas figuras: Gabriel Maureira.

El canterano de 19 años se adueñó de la portería alba tras la lesión de Fernando De Paul y se ha ganado tremendos elogios en sus primeras apariciones. Eso sí, su rendimiento no sorprende al ahora guardameta de Argentinos Juniors, quien elogió lo que ha hecho.

El Indio, que durante años tuvo la misión y bien sabe lo que significa cuidar el arco del Cacique, valoró lo que ha sido la irrupción del juvenil. Aunque también dejó en claro que los que están atrás no son menos y todo es reflejo del trabajo que se hace en el Estadio Monumental.

Brayan Cortés le da su espaldarazo a Gabriel Maureira para ser el arquero de Colo Colo

Para Brayan Cortés, el arco de Colo Colo está más que bien cuidado con Gabriel Maureira. El Indio habló en conferencia de prensa de la selección chilena y aprovechó de revelara que sigue muy atento lo que está haciendo el Cacique esta temporada.

Gabriel Maureira recibió elogios de parte de Brayan Cortés ante su momento en Colo Colo. Foto: Photosport.

“Siempre uno está apoyando, como hincha del popular. Quizás no lo demuestro en redes sociales pero uno siempre está detrás de la tele apoyando como un hincha más, mi familia también”, señaló el portero.

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Fue ahí que Brayan Cortés entró de lleno en el caso de Gabriel Maureira, al que destacó sin olvidarse del resto. “A Gabi lo conozco muy bien, es un chico que ha crecido mucho. Lo demostró en la selección y ahora en Colo Colo. Tiene muchas herramientas, como Villanueva y los más chicos de atrás”.

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De hecho, el Indio destacó el rol de quienes preparan a los arqueros del Cacique. “Hay un buen trabajo, Martín Gutiérrez tiene un gran trabajo y lo ha demostrado. Lo ha hecho valer en cada situación de cada arquero, así que muy orgulloso de los compañeros que están ahí“.

Finalmente, el guardameta también tuvo palabras para Fernando De Paul, quien tomó su lugar después de partir al extranjero y ahora está afuera por una grave lesión. “Hizo las cosas muy bien desde que me fui”, sentenció.

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Brayan Cortés deja en claro que Colo Colo puede estar tranquilo teniendo a Gabriel Maureira en su arco. El Indio le da su respaldo al canterano albo para que demuestre que el haber sido elegido no es casualidad.

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En resumen, Colo Colo, Cortés y Maureira