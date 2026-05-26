El cuadro sureño atraviesa un gran momento en la Primera B y ya comienza a proyectar la segunda rueda del campeonato, donde desde el propio club aseguraron que varios jugadores han manifestado su interés en sumarse al proyecto albiverde.

Deportes Puerto Montt atraviesa un positivo presente en la Primera B, donde el conjunto sureño se ubica en la quinta posición de la tabla, a solo tres puntos de Santiago Wanderers, actual líder del campeonato.

Ante este buen momento y con la intención de consolidarlo en la segunda rueda, el elenco puertomontino ya comienza a pensar en refuerzos, e incluso desde el propio club revelaron que hay jugadores interesados en sumarse al proyecto del equipo.

Diego Silva, el ayudante técnico de la escuadra, habló del interés de otros jugadores en sumarse al equipo. “Todos los jugadores se han ofrecido de venir a Puerto Montt, generamos esa competitividad que a lo mejor antes no existía, que el jugador quiere venir a pelear cosas importantes y es porque Puerto Montt hoy se ha vuelto a posicionar en un ámbito en el que a lo mejor hace dos años, no era así”, recoge PrimeraBChile.

“No puedo compararme porque yo no estaba, pero si hoy el club está siendo competitivo en todo ámbito de cosas”.

El gran presente de Deportes Puerto Montt

Asimismo, señala que el club ya se ha consolidado en todo ámbito. “Un equipo ordenado desde la parte administrativa, desde la parte dirigencia”.

“Eso es bueno porque el jugador se pasa la voz, se pasan los datos como está el club y muchos jugadores quieren venir hoy a Puerto Montt, a nosotros también nos facilita poder elegir el jugador que queremos y que nos dé ese plus extra en la segunda parte del torneo”.

Publicidad

Publicidad

El gran cambio que impactó a Puerto Montt

Este martes se reveló que Emiliano Astorga, el DT de la escuadra, renunció a su cargo por razones familiares. A través de sus redes, el equipo señaló: “Valoramos profundamente su profesionalismo, dedicación y calidad humana durante esta etapa al mando de nuestra institución”.

ver también Otro DT caído en el fútbol chileno: Emiliano Astorga deja Puerto Montt tras haber sido puntero de Primera B

“El profesor Astorga deja la dirección técnica del primer equipo por motivos personales y familiares, razones que respetamos plenamente como club, cerrando un ciclo cuyo trabajo será valorado con el paso del tiempo dentro de la historia albiverde”.