En la Roja se sinceraron sobre lo que será el duelo ante CR7 y los Lusos, que tienen un plantel plagado de estrellas. Eso sí, dejaron en claro que tienen con qué dar la pelea.

Chile y Cristiano Ronaldo vuelven a cruzar sus caminos en la antesala del Mundial 2026. La Roja enfrenta a la Portugal este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas en un amistoso que promete fútbol y donde hay una generación completa de jóvenes que creció admirando al Bicho.

En medio de lo que pueden ser sus últimos días en el profesionalismo, CR7 tendrá que verse las caras con un Equipo de Todos renovado. Es por ello que, ante el escenario que habrá, desde el plantel de nuestro país decidieron salir a asumir su idolatría por el atacante, pero dejando en claro que irán a pelear por el triunfo.

Este martes hubo conferencia de prensa en Juan Pinto Durán, en la que Lautaro Millán enfrentó a los micrófonos. El mediocampista de 20 años y que milita en Independiente tuvo elogios y reconoció que será especial enfrentar a una leyenda del fútbol, pero confían en traer un buen resultado en esta gira.

Lautaro Millán alaba a Cristiano Ronaldo, pero amenaza a Portugal para el amistoso con Chile

Chile enfrentará a una Portugal que quiere dar el gran golpe y pelear el Mundial 2026. La Roja chocará con unos Lusos que vienen como favoritos y de la mano de un Cristiano Ronaldo que aspira a transformarse en una leyenda aún más grande de lo que ya es.

Cristiano Ronaldo y Portugal vuelven a verse las caras con Chile después de la semifinal de la Copa Confederaciones 2017. Foto: Getty Images.

Lautaro Millán es uno de los jóvenes que creció viendo al Bicho por TV y ahora que lo tendrá en frente prefiere asumir su admiración. “Es un jugador muy importante, estuvo peleando siempre arriba con Messi y para nosotros es un honor jugar contra él“.

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Pero el mediocampista enfatizó en que CR7 no es el único y que irán a pelear de igual a igual. “Hay jugadores muy importantes en esa selección, pero tenemos que trabajar en nuestro juego. Tenemos herramientas para hacer un buen partido”.

Lautaro Millán también valoró la categoría que hay en este renovado plantel de Chile. “El nivel creo que está muy alto. Si pensamos adelante y proyectamos algo lindo con el grupo, podemos apuntar al Mundial 2030. Es el objetivo, pero primero hay que ir paso a paso. El nivel está“.

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“Hay que apuntar a un futuro. Hay buenos jugadores, hay que tener paciencia y aprovechara cada amistoso o torneo que haya para apuntar al Mundial”, complementó el volante.

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Finalmente, el mediocampista dedicó palabras al capitán de nuestro país, el que lo ha ayudado en silencio. “Gabi Suazo, el primer partido que jugué en Rusia y acá con Perú me dio esas herramientas para que esté tranquilo, que haga lo que hago siempre. Le estoy agradecido”.

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Lautaro Millán y este nuevo Chile se preparan para enfrentar a uno de sus ídolos. La Portugal de Cristiano Ronaldo asoma como una gran amenaza para una Roja que espera darles una lección antes de que vayan a disputar el Mundial.

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En resumen, Chile y Cristiano Ronaldo

El gran desafío previo al Mundial 2026: La selección de Chile enfrenta a la Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado 6 de junio a las 13:45 horas. El amistoso se presenta como una prueba de fuego para La Roja en la antesala de la cita mundialista, donde los lusos asoman como favoritos con un CR7 que vive lo que podrían ser sus últimos días como profesional.

La selección de este sábado 6 de junio a las 13:45 horas. El amistoso se presenta como una prueba de fuego para La Roja en la antesala de la cita mundialista, donde los lusos asoman como favoritos con un que vive lo que podrían ser sus últimos días como profesional. Idolatría vs. Competencia (Lautaro Millán): Una nueva generación de jugadores chilenos, representada por el joven volante de 20 años de Independiente, Lautaro Millán , creció admirando a “El Bicho”. En conferencia de prensa desde Juan Pinto Durán, Millán reconoció que es “un honor” enfrentar a la leyenda, pero enfatizó que la renovada selección chilena tiene las herramientas para pelear el triunfo de igual a igual.

Una nueva generación de jugadores chilenos, representada por el joven volante de 20 años de Independiente, , creció admirando a “El Bicho”. En conferencia de prensa desde Juan Pinto Durán, Millán reconoció que es “un honor” enfrentar a la leyenda, pero enfatizó que la tiene las herramientas para pelear el triunfo de igual a igual. Proyección de La Roja renovada al 2030 y el rol de Gabi Suazo: El mediocampista destacó el alto nivel del actual plantel joven de Chile, proyectando que este grupo puede apuntar firmemente a la clasificación para el Mundial 2030. Además, valoró el liderazgo silencioso del capitán Gabriel Suazo, quien ha sido fundamental para dar tranquilidad e integrar a las nuevas figuras en este proceso de recambio.

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