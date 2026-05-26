Desde Inglaterra revelan los equipos del Championship que quieren negociar por la contratación del delantero chileno.

La temporada 2025-26 para el delantero chileno Ben Brereton fue de menos a más. Si bien comenzó la campaña en Southampton, fue en el Derby County donde se reencontró con su mejor rendimiento, y especialmente con los goles.

Pese a que no logró meterse con su equipo en la liguilla por el ascenso, aportó con ocho goles y tres asistencias en 41 juegos, entre Championship y FA Cup. Números positivos que provocan un alto interés en Inglaterra por su contratación para el próximo torneo.

El medio local Daily Echo reveló que el “Soton” no tiene entre sus planes contar con Brereton, pese a que lo compró por US$9.6 millones de dólares y le hizo contrato hasta el 30 de junio del 2028, por lo que lo venderá y hay cuatro clubes que preguntan condiciones.

ver también Ben Brereton suma nuevo interesado en Inglaterra: West Brom sigue atento al delantero de La Roja

Los cuatro clubes interesados en firmar a Brereton

La publicación advierte que el primer y máximo candidato para firmarlo es precisamente el Derby County. El tema es que dentro del Championship hay otras tres instituciones que ya negocian con Southampton con el delantero nacional.

Uno de los interesados es el West Bromwich Albion, que acabó la última campaña en el puesto 21°, salvándose del descenso. El otro es el Middlesbrough, que acaba de perder la final por el tercer ascenso a Premier League.

Y el último equipo que quiere a Ben Brereton ya lo tuvo en sus filas. Hablamos del Sheffield United, quien lo tuvo en el segundo semestre de 2024 y en igual período del 2025, donde registró 10 goles y cuatro asistencias en 34 encuentros.

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En síntesis