En Argentina apuntan al arribo del mediocampista para acompañar a Lautaro Millán y Maxi Gutiérrez. No llegaría como reemplazo de Luciano Cabral.

Hace un buen rato que Independiente tiene alta presencia chilena, especialmente con sus futbolistas, donde actualmente juegan los volantes Lautaro Millán y Luciano Cabral, además del delantero Maximiliano Gutiérrez.

Pero la “armada” nacional puede agigantarse en el cuadro de Avellanedade cara al segundo semestre. Es que según el medio partidario Rojos de Pasión, el técnico Gustavo Quinteros evalúa la llegada de otro seleccionado a su plantel.

El medio argentino asegura que a la dirigencia de Independiente le ofrecieron el nombre del volante Rodrigo Echeverría, quien hoy es titular indiscutido en León de México. “Su nombre está siendo evaluado tanto por la gerencia deportiva como por el propio entrenador”, advierten.

ver también Maxi Gutiérrez celebra su llamado a la selección chilena con un golazo de tiro libre en Independiente

El seleccionado chileno que obsesiona a Quinteros en Independiente

El nombre del ex Everton no es un desconocido para el fútbol argentino. En agosto del 2023 partió en calidad de préstamo a Huracán, donde no sólo se convirtió en inamovible en la zona media, comenzó a generar el interés de los grandes de Argentina.

Pese a ello, el Globo no aceptó los ofrecimientos, lo compró al cuadro ruletero en US$500 mil dólares y acabó vendiéndolo al Grupo Pachuca en US$4.5 millones. Hoy tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027, por lo que Independiente deberá negociar con los mexicanos.

En el último Torneo de Clausura 2026 que acabó en la nación norteamericana, Rodrigo Echeverría disputó 1.478 minutos en 17 encuentros, sin clasificar a Playoffs. Registró una asistencia y siete tarjetas amarillas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis