Este martes se vivirá un intenso duelo que definirá el paso a la siguiente fase de Copa Sudamericana.

Este martes se disputará un nuevo e importante partido por Copa Sudamericana, donde O’Higgins enfrentará a Millonarios en busca de la clasificación a la siguiente etapa del torneo.

El cuadro rancagüino llega con la obligación de ganar, luego de que la derrota frente a Boston River complicara seriamente sus opciones de avanzar en el certamen continental.

¿Dónde ver O’Higgins vs Millonarios?

Este martes se vivirá el intenso partido entre O’Higgins y Millonarios a las 18:00 horas. La transmisión estará disponible a través de la señal de DSports de DirecTV y también online a través de la plataforma DGO.

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Así llegan las escuadras

Actualmente, Millonarios suma 8 puntos en el grupo, mientras que São Paulo tiene 9. Por eso, un triunfo de O’Higgins le permitiría superar automáticamente al elenco colombiano y seguir con vida en la competencia.

Además, si São Paulo cae ante Boston River, los celestes podrían incluso quedarse con el liderato del grupo.

En síntesis:

O’Higgins vs Millonarios se jugará este martes a las 18:00 horas por Copa Sudamericana.

El partido será transmitido por la señal de DSports y la plataforma online DGO.

Millonarios suma 8 puntos en el grupo, mientras que São Paulo lidera con 9.

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