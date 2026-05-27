Audax Italiano se despidió de la competencia internacional este 2026 al quedar eliminado como tercero en la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana. Los floridanos lamentaron una amarga derrota por goleada contra Olimpia en Paraguay (3-1).
En el segundo tiempo del duelo por la sexta y última fecha de la fase de grupos, Audax se puso en ventaja con un autogol a los 66’…
En ese momento Vasco Da Gama (ya goleaba a Barracas Central), Olimpia y Audax Italiano quedaban igualados con 10 puntos, pero el desempate por duelos entre sí dejaba primero a los brasileños, segundos a los paraguayos y terceros a los chilenos.
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Audax no pudo: tabla final del Grupo G de Copa Sudamericana. (Foto: Audax)
Pero de haber estado más cerca, Audax se vino abajo y Olimpia despertó: de caer por la mínima el cuadro guaraní remontó hasta quedar 3-1 y abrochar el primer lugar del grupo, clasificado directo a octavos de final de la Sudamericana.
Por su parte, Vasco disputará la repesca contra un tercero de grupo eliminado de Copa Libertadores y Audax dice adiós con dos triunfos, un empate y tres caídas, superando sólo a Barracas Central.
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Cabe recordar que Audax había ilusionado en el Grupo G al derrotar por 1-2 a Vasco Da Gama en Brasil, por la segunda fecha, sin embargo perdió puntos importantes en casa contra Olimpia y el mismo Vasco.