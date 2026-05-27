Audax finaliza tercero en el Grupo G de la Copa Sudamericana y se despide dejando para el recuerdo la victoria contra Vasco en Brasil.

Audax Italiano se despidió de la competencia internacional este 2026 al quedar eliminado como tercero en la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana. Los floridanos lamentaron una amarga derrota por goleada contra Olimpia en Paraguay (3-1).

En el segundo tiempo del duelo por la sexta y última fecha de la fase de grupos, Audax se puso en ventaja con un autogol a los 66’…

En ese momento Vasco Da Gama (ya goleaba a Barracas Central), Olimpia y Audax Italiano quedaban igualados con 10 puntos, pero el desempate por duelos entre sí dejaba primero a los brasileños, segundos a los paraguayos y terceros a los chilenos.

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Audax termina tercero en la Sudamericana

Audax necesitaba otro gol para igualar el resultado contra Olimpia en la primera ronda del grupo, y un tercero para pasar adelante de los paraguayos…

Audax no pudo: tabla final del Grupo G de Copa Sudamericana. (Foto: Audax)

Pero de haber estado más cerca, Audax se vino abajo y Olimpia despertó: de caer por la mínima el cuadro guaraní remontó hasta quedar 3-1 y abrochar el primer lugar del grupo, clasificado directo a octavos de final de la Sudamericana.

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Por su parte, Vasco disputará la repesca contra un tercero de grupo eliminado de Copa Libertadores y Audax dice adiós con dos triunfos, un empate y tres caídas, superando sólo a Barracas Central.

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Cabe recordar que Audax había ilusionado en el Grupo G al derrotar por 1-2 a Vasco Da Gama en Brasil, por la segunda fecha, sin embargo perdió puntos importantes en casa contra Olimpia y el mismo Vasco.

Tabla final del Grupo G de Copa Sudamericana

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