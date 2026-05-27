Fue campeón en la U y ahora suena para liderar operación salvación en Primera B

El mercado de fichajes se empieza a mover y Rangers de Talca ya tendría listo su primer fichaje para la segunda rueda.

Rangers de Talca comenzó la operación salvación en la Primera B. El rojinegro es colista con solo tres unidades. Por lo que con la llegada de Ivo Basay se busca mantener la categoría.

Para ello, el “Hueso” tendrá su debut está semana ante Cobreloa. Pero al mismo tiempo, el ex seleccionado nacional también mira de reojo el mercado de fichajes que se avecina.

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Rangers necesita mejorar el plantel y además cuenta con cupos de extranjeros para sumar experiencia al equipo. “Está claro que necesitamos un centro delantero, un diez y un jugador más atrás”, enfatizó el dirigente Fabián Jaque.

Así las cosas, todo indica que podría ya tener su primer fichaje. Según el sitio “Primera B Chile” el elegido para comandar el medio campo es Iván Rozas.

Iván Rozas sería el primer refuerzo de Rangers para el segundo semestre.

El primero de tres: Iván Rozas suena en Rangers

El volante formado en Universidad de Chile tuvo un rápido ascenso en el primer equipo. Incluso fue campeón en 2017.

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Luego siguió con su carrera en Ñublense y O’Higgins, sumando experiencia en la Liga de Primera y además en torneos internacionales. También conoce la Primera B, en 2020 fue campeón de la categoría con el elenco de Chillán.

A su vez ya estuvo bajo el mando de Basay en Copiapó, por lo que tiene el visto bueno del DT.

El tema es que está jornada el jugador dejó Antofagasta. “El jugador Iván Rozas ha finalizado su vínculo laboral con nuestra institución. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales”, enfatizaron los Pumas.

Por lo que se abre la opción de que llegue a Talca para lograr el milagro. Cabe consignar que Rangers todavía debe visitar a Cobreloa el 31 de mayo y luego recibe a Santa Cruz el 6 de junio.

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Tras ello, vuelve a jugar por la Primera B el 19 de julio, donde ya comienza la segunda rueda del torneo. Por lo que recién ahí podrían sumar minutos los refuerzos.