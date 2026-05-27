el director de Azul Azul en representación de la casa de estudios de la Universidad de Chile respondió ilusionado al alcalde de Lampa por el estadio de la U.

Desde Universidad de Chile le respondieron a Jonathan Opazo, el actual alcalde de Lampa, quien le abrió la puertas de su comuna a Azul Azul para construir el anhelado estadio y nido propio del Chuncho.

Fue en conversación con Radio ADN que el director de Azul Azul como representante de la casa de estudios de Universidad de Chile, Héctor Humeres, reaccionó a las declaraciones de Opazo.

“Celebro que tenga esa visión, es importante y vamos a considerar esa idea. Hay que discutirlo muy a fondo y ver qué posibilidades reales existen. Haremos lo posible para que eso se concrete antes de los cien años del club“, manifestó Humeres.

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La U desea anunciar estadio para el centenario

El directivo agregó que “en medio del aniversario 99, es un minuto adecuado para concretar una idea como ésta. Me gustaría tener luego un estadio, le hace mucha falta al club y es un objetivo que tenemos que fijarnos para trabajar este año, pero no como un volador de luces“.

Humeres reacciona en Azul Azul por venia del alcalde de Lampa para construir el estadio de la U.

“No quiero que esto sea como una bengala que se tira para ocultar algo, sino que se trabaje el tema de verdad. Opciones hay y no es tan difícil encontrar inversionistas que apoyen la idea del estadio, pero lo que sí es complejo es el lugar“, sentenció Humeres.

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Cabe recordar que el alcalde de Lampa manifestó hace unos días que “si Universidad de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado”.

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El tema del anhelado estadio de la U recobra fuerza en medio de la crisis y escándalo protagonizado por Michael Clark… Victoriano Cerda, Marcelo Pesce y Patricio Kiblisky al mando desde las luces y sombras de Azul Azul.

Resumen:

-El director Héctor Humeres confirmó que evaluarán construir el estadio en la comuna de Lampa.

-La directiva de Azul Azul busca concretar el recinto antes del centenario del club chileno.

-El alcalde Jonathan Opazo ofreció formalmente su comuna como sede para el proyecto del estadio.