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Presidente Kast sorprende con un guiño al estadio de U. de Chile: “Para que no sea un meme”

El presidente José Antonio Kast llamó a promover la construcción de nuevos estadios con un guiño a U. de Chile y su sueño.

Por Javiera García L.

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José Antonio Kast se refirió a la posibilidad de un estadio para U. de Chile
© PhotosportJosé Antonio Kast se refirió a la posibilidad de un estadio para U. de Chile

El sueño de un estadio propio para U. de Chile siempre ha estado en la mente de los hinchas y en las últimas semanas la ilusión ha crecido con las declaraciones dentro de Azul Azul y la disposición de Lampa.

Es justo ahora que el Presidente de la República, José Antonio Kast, se refiere al tema. En una actividad realizada en el Estadio Nacional este miércoles 27, el mandatario hizo un guiño que sorprendió a todos.

“Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Hay clubes grandes que merecen tener un recinto deportivo donde crecer, poder potenciarse. Uno va a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación”, explicó.

“Bueno, trabajemos en eso también, ministra (Natalia Duco). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme. ‘¿Y dónde está tu estadio?’. No, que sea una realidad“, dijo.

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Démosle estadios a aquellos clubes. Que no sea más parte de una campaña política. Que sea una política de Estado, que trasciende mucho más allá”, señaló también el presidente José Antonio Kast.

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Habrá que ver si esto se traduce realmente en un ayuda para U. de Chile en su sueño por un estadio. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, ha señalado que “se va a concretar cuando dos temas se conjuguen: primero, los recursos de un club que ya está saneado (…) después, valentía de autoridad“.

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