El 10 llegó esta temporada como refuerzos pero no ha logrado afirmarse en el esquema del Cacique. Remarcó en que trabaja para ser titular.

Lautaro Pastrán llegó a Colo Colo como uno de los refuerzos que sacaría al club de la crisis que vivió en el centenario. Sin embargo, a meses de su arribo al Cacique, el 10 ha quedado en deuda y ha mostrado un rendimiento que no convence a los hinchas ni al club, donde buscan nombres en su puesto.

La situación preocupa pero no alarma al ex Liga de Quito, quien reconoció que no ha estado a la altura del Eterno Campeón. Eso sí, enfatizando en que hará de todo menos bajar los brazos aunque le den poco espacio.

En conferencia de prensa, el extremo le puso el pecho a las balas pero prometió seguir trabajando para destaparse. Esto, incluso si traen refuerzos en su lugar, algo que lo motiva más a revertir su presente.

Lautaro Pastrán asume su mal momento en Colo Colo

Lautaro Pastrán no está para nada contento con el paso que ha tenido en Colo Colo. En 13 partidos oficiales, el extremo apenas suma 1 gol y 1 asistencia en 513 minutos, muy poco para haber llegado como uno de los refuerzos que venía a levantar al Cacique.

Lautaro Pastrán reconoció que no ha mostrado su mejor versión en Colo Colo. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa el chileno-argentino explicó cómo vive el gran presente del Eterno Campeón. “Estamos en un buen momento, donde los compañeros a los que no les toca jugar se entrena al máximo y lo hacen de la mejor manera, eso hace que el equipo sea competitivo. Eso se refleja en la tabla”.

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“Todos tenemos que dar el 100% estando en el Colo. Sabemos cómo es el fútbol, por ahí no te toca jugar o son unos minutos, pero cambia rápido en un partido importante. Sabemos eso y cada minuto que nos toque, hay que aprovecharlo al máximo“, complementó

Fue tras ello que Lautaro Pastrán entró de lleno en su rendimiento en el Cacique. “He tenido buenos momentos, pero soy exigente conmigo mismo. Obviamente no estoy contento porque sé que puedo dar más, entreno diariamente para alcanzar mi mejor versión”.

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Aunque pese a todo, el 10 de Colo Colo dice que “estoy tranquilo, sé que en algún momento voy a jugar. Puedo cambiar un partido, pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Pero estoy feliz, como equipo estamos muy bien”.

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Finalmente y ante la opción de que lleguen refuerzos en su puesto, el extremo lo toma como pocos. “Yo lo recibo de la mejor manera, si llega a sumar. Necesitamos más competencia y todo jugador que venga a sumar para a fin de año abrazarnos todos, buenísimo. Hay que seguir así, trabajando“.

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Colo Colo espera que Lautaro Pastrán pueda despegar de una vez por todas. El Cacique está atento a la situación del 10, quien no ha rendido como se esperaba pero tiene la segunda rueda para recuperar terreno.

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En resumen, Colo Colo y Pastrán

Rendimiento al debe y pobres estadísticas: Pese a llegar como un refuerzo clave para levantar a Colo Colo tras la crisis de su centenario, el chileno-argentino no ha logrado convencer. Con pobres números (apenas 1 gol y 1 asistencia en 13 partidos y 513 minutos), el ex Liga de Quito está en el ojo del huracán mientras la dirigencia ya sondea nuevos nombres en su puesto para el mercado de pases.

Pese a llegar como un refuerzo clave para levantar a tras la crisis de su centenario, el chileno-argentino no ha logrado convencer. Con pobres números (apenas y 513 minutos), el ex Liga de Quito está en el ojo del huracán mientras la dirigencia ya sondea nuevos nombres en su puesto para el mercado de pases. Profunda autocrítica y promesa de mejora: En conferencia de prensa, el actual “10” del “Cacique” le puso el pecho a las balas y fue honesto sobre su presente: “No estoy contento porque sé que puedo dar más” . Pastrán reconoció ser muy exigente consigo mismo, pero prometió seguir trabajando día a día para alcanzar su mejor versión y aprovechar cada minuto en la segunda rueda.

En conferencia de prensa, el actual “10” del “Cacique” le puso el pecho a las balas y fue honesto sobre su presente: . Pastrán reconoció ser muy exigente consigo mismo, pero prometió seguir trabajando día a día para alcanzar su mejor versión y aprovechar cada minuto en la segunda rueda. Mentalidad abierta ante la llegada de refuerzos: Lejos de polemizar por los rumores de posibles fichajes en su posición, el extremo se mostró a favor de sumar variantes. Aseguró que recibirá “de la mejor manera” a cualquier jugador que llegue a aumentar la competencia interna, priorizando el beneficio del plantel para poder celebrar el título a fin de año.

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