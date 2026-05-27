El Pollo Bottinelli le deseó éxito a la UC en su desafío ante los Xeneizes en La Bombonera y cree que a los pupilos de Garnero se les da mejor jugar fuera del Claro Arena.

Universidad Católica cuenta las horas para la visita a Boca Juniors en La Bombonera, donde definirá la suerte del Grupo D de la Copa Libertadores de América. Los Cruzados llegarán a Buenos Aires como líderes de la zona, aunque una combinación de resultados podría dejarlos fuera.

De todas maneras, a un ex jugador de los Cruzados que fue campeón en el recordado título que el equipo adiestrado por Juan Antonio Pizzi ganó en 2010 le parece que la UC se planta mejor como forastero. Algo que se evidenció con los triunfos ante Barcelona en Ecuador y Cruzeiro en Brasil.

“Le sienta mejor jugar de visita a la UC, tiene jugadores rápidos. Si Católica sale rápido en bloques, puede lastimar mucho a Boca. En estos partidos se siente más cómodo que jugando de local”, manifestó en ADN Deportes Darío Bottinelli, quien lleva un par de años como parte del organigrama del fútbol joven de River Plate.

Darío Bottinelli celebra un gol que le anotó a San Luis de Quillota. (Marcelo Hernández | Photosport).

Frente a ese desafío, el Pollo Bottinelli explicó a qué se dedica puntualmente. “Muy contento, ayudando a los chicos en la formación y en la evolución diaria para que lleguen mejor a la hora de competir profesionalmente”, aseguró el otrora volante ofensivo de exquisita calidad técnica. Por cierto, le pasó toda la presión al cuadro local.

“Va a ser un partido difícil. La presión la tiene Boca, los equipos grandes exigen siempre estar en los primeros lugares y competir. Esperemos que salga a favor de la Católica”, fue el deseo que dejó el exjugador de San Lorenzo de Almagro y el Toluca de México, entre otros.

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El día que el Pollo Bottinelli terminó a los combos con el Huaso Álvarez “por unas empanadas”

Todo ocurrió el mismo día que estalló un basurero en el Subcentro de la estación Escuela Militar en la línea 1 del metro de Santiago con un saldo de 14 civiles heridos de diversa consideración. El 8 de septiembre de 2014, en los minutos finales de una práctica de Universidad Católica, se permitió el acceso de la prensa.

El plantel realizaba partidos de fútbol reducido cuando uno de esos juegos se interrumpió de manera inesperada. Literalmente con un duelo tras una pelota dividida entre Cristián Álvarez y Darío Bottinelli. La resolución fue casi instantánea: a los combos entre ambos.

Eso ocurrió en la previa a recibir a San Marcos de Arica. (Felipe Zanca/Photosport).

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Sí, a vista y paciencia de los medios presentes. Por eso mismo, hubo que aclarar lo ocurrido en la cancha principal del complejo Raimundo Tupper Lyon. Fue Bottinelli el que salió a hacerlo. “Estábamos jugando un torneo por unas empanadas, era para ver quién las pagaba”, aseguró el Pollo.

“Conversamos con el grupo y le pedimos disculpas. Somos referentes y tenemos que comportarnos como tales”, admitió Bottinelli sobre esa conducta. Aunque tuvieron algo de fortuna: Por lo menos Al Aire Libre en Cooperativa suspendió su emisión de aquel día para darle paso al Diario de Cooperativa con lo del Subcentro.

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¿Cuándo juega Boca Juniors vs Universidad Católica por la 6° fecha del Grupo D en la Libertadores?

Boca Juniors recibirá a Universidad Católica en el estadio La Bombonera este jueves 28 de mayo a contar de las 20:30 horas. El arbitraje correrá por cuenta del colombiano Wilmar Roldán.

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Así va la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Universidad Católica empezará la última fecha de esta ronda como líder del Grupo D en la Copa Libertadores.